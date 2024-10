La AEMET alerta: se esperan precipitaciones y un descenso acusado de las temperaturas en toda España

El fin de semana estará marcado, de nuevo, por la inestabilidad meteorológica ante la inminente llegada de una nueva borrasca que afectará, principalmente, al noroeste de la Península. Así, el tiempo de hoy en España destacará por la llegada de precipitaciones, cielos nubosos y un descenso generalizado de las temperaturas.

No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no destaca hoy ningún fenómeno significativo, sino que tan solo alerta del descenso de los mercurios, la llegada de cielos cubiertos y de precipitaciones, así como de fuertes vientos en el noroeste del país.

En cuanto a la nubosidad, se prevé el paso de un frente atlántico por la Península que, según la AEMET, dejará cielos nubosos o cubiertos, así como precipitaciones débiles o moderadas, acompañadas de tormentas, principalmente en la mitad noroeste.

Así, se espera que sean más abundantes en Galicia, oeste del sistema Central, Extremadura y en el entorno pirenaico, mientras que es probable que sean localmente fuertes o persistentes en el oeste de Galicia y norte de Aragón. No obstante, de forma menos probable, y más débil y dispersa, pueden darse más episodios tormentosos en el sur y este peninsular, quedando sin precipitaciones y con nubes medias y altas el tercio sudeste, Alborán y Baleares. Por su parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos.

Un descenso generalizado de las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología destaca que las temperaturas máximas tenderán a descender de forma casi generalizada, excepto en algunos casos en los que ascenderán, sobre todo en el área mediterránea. Asimismo, las temperaturas mínimas descenderán en el noroeste y aumentarán en el nordeste e interior sudeste, mientras que en Canarias las temperaturas descenderán en medianías.

De esta manera, capitales de provincia como Ávila, Palencia o León apenas alcanzarán los 10º C a primera hora del día, mientras que durante la jornada casi no superarán los 20º C.

Fuertes rachas de viento

La AEMET alerta de que soplarán vientos de componentes sur y este en el área mediterránea oriental y nordeste peninsular, así como de Poniente en el Estrecho y Alborán arreciando. Por su parte, en el resto predominarán los de componente sur y oeste, siendo más intensos en el noroeste y norte, con posibles intervalos de vientos fuertes y/o rachas muy fuertes en los litorales del norte de Galicia y montañas del tercio norte peninsular. Así, en Canarias se prevé que sople un viento flojo de componente norte o variable.