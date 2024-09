Helene toca tierra en Florida como un huracán “extremadamente peligroso” de categoría 4

El huracán Helene, de categoría 4, llegó este jueves a la costa noroeste de Florida, impactando la región de Big Bend con vientos de hasta 225 km/h. Así lo confirmó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, destacando la gran fuerza con la que el ciclón tocó tierra. Al menos una persona ha perdido la vida, pero las autoridades advierten que podrían registrarse más víctimas y han pedido a la población seguir a resguardo.

Helene, el quinto huracán de la temporada en el Atlántico, ha sido calificado como "extremadamente peligroso", debido a los intensos vientos, lluvias y marejadas ciclónicas que lo acompañan, que hace que sea potencialmente mortal. La primera víctima es una persona que falleció tras ser golpeada por un cartel mientras circulaba por la región de Big Bend, en el noroeste de Florida, según informes de las autoridades locales.

Preparations ahead of Hurricane Helene landfall in Florida CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Agencia EFE

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó en una rueda de prensa que los equipos de emergencia aún no no saben el alcance del impacto debido a que es de noche en Florida. "Todavía no tenemos una imagen clara", señaló. DeSantis advirtió que, con el paso del huracán hacia el sur de Georgia, es probable que se reporten más fallecimientos y daños. "Cuando los floridanos despierten, es muy probable que haya habido más pérdidas humanas y daños considerables a propiedades", subrayó.

Incluso antes de tocar tierra, Helene ya había causado estragos: calles inundadas, árboles y postes de electricidad derribados, así como daños a viviendas, según muestran imágenes tomadas antes de su llegada. Más de 70.000 residentes de los condados Franklin, Taylor, Liberty y Wakulla, en el norte de Florida, fueron evacuados antes de la tormenta. Las autoridades han insistido en que los ciudadanos del área afectada no salgan y permanezcan a salvo.

El NHC informó que Helene ha comenzado a debilitarse mientras avanza rápidamente hacia el norte-noreste, acercándose a Valdosta, Georgia, con vientos máximos sostenidos de 145 km/h.. El huracán tocó tierra a las 11:10 hora local (03:10 GMT del viernes) al este de la desembocadura del río Aucilla, cerca de Perry, Florida, como una tormenta de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, que tiene un máximo de 5.

En su boletín más reciente, emitido a las 2 de la mañana (hora local), el NHC informó que se espera que su centro pase sobre el centro y norte de Georgia a lo largo de la mañana (hora local). Después, girará hacia el noroeste y perderá velocidad sobre el valle de Tennessee. A pesar de su debilitamiento, los fuertes vientos y ráfagas aún representan un peligro, especialmente en áreas más altas como los Apalaches del sur.

Un experto del Servicio Nacional Oceánico, ubicado en Cedar Key, Florida, informó de una subida del nivel del mar de casi 3 metros por encima de la marea alta promedio, lo que aumenta aún más el riesgo de inundaciones.