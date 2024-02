Jorge Rey advierte de cómo será el tiempo en Carnaval y la recta final del invierno: "Una situación anormal"

El aficionado a la meteorología Jorge Rey ha logrado convertirse en todo un referente para los meteorólogos gracias a sus predicciones. Este burgalés pronostica el tiempo utilizando el método de las cabañuelas, y ha sido capaz de predecir cómo sería la situación meteorológica en España en varias ocasiones. Este invierno, el joven se ha preguntado un gran número de veces si se trata del "más frío del siglo XXI", y en su última predicción del tiempo para los próximos días, advierte de cómo será Carnaval y la recta final de esta estación del año.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alertó en los últimos días sobre el cambio que se espera en España de cara al mes de febrero. Para la AEMET, el país continuará bajo la influencia de un anticiclón que impedirá que las lluvias y heladas tengan protagonismos.

Las precipitaciones apenas quedarán restringidas a unas pocas áreas, y en cuanto a las heladas, no se esperan demasiados cambios.

El tiempo: Jorge Rey alerta con su nueva predicción meteorológica de cara al carnaval y el final del invierno, ¿habrá lluvias o nevadas?

A sus diecisiete años, se define a sí mismo como "tu hombre del tiempo" y ofrece su particular parte de meteorología a base de refranes en su canal de YouTube. "La naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo", ha dicho siempre.

Así, es el comportamiento de las hormigas su base de conocimiento para dar sus predicciones, puesto que "estos animales son buenos indicadores para dar altas precisiones, más allá de mapas o métodos tradicionales".

Se trata del ecuador del invierno, y que podría ser "un antes y un después", según Jorge Rey. Para el burgalés, las gotas serán más evidentes una vez que entre el mes de marzo en buena parte del país. Mientras, en el mes de febrero, "no habrá heladas ni precipitaciones generalizadas, manteniéndose un tiempo anticiclónico, al menos durante la primera recta del mes de febrero".

Explica que en la segunda mitad del mes habría un cambio y volvería el tiempo inestable a España con la llegada de borrascas, agregando que el viento y las luvias tendrán una mayor incidencia en la zona norte peninsular.