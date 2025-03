Jorge Rey pone en alerta la estabilidad del tiempo por la llegada de la borrasca Martinho: las cabañuelas predicen más nieve y lluvias

Hace un par de días desde el último vídeo del joven burgalés, por lo que hoy ha vuelto a lanzar su pronóstico semanal sobre el tiempo que hará durante los próximos días en España. Así, Jorge Rey, un joven de 18 años originario de un pueblo de Burgos, ganó notoriedad tras su sorprendente predicción de la borrasca "Filomena" en 2021, empleando el tradicional método de las cabañuelas.

Este hecho marcó un antes y un después en su vida, convirtiéndolo en un referente dentro de la meteorología tradicional. Desde entonces, Jorge ha dedicado sus esfuerzos a divulgar sus conocimientos en las redes sociales, donde comparte regularmente sus pronósticos meteorológicos con una audiencia cada vez mayor.

Su capacidad para anticipar el clima utilizando métodos arraigados en la historia y cultura de su región le ha brindado no solo fama, sino también un profundo respeto entre sus seguidores.

Vuelve la nieve y no remiten las precipitaciones

"En marzo la veleta ni dos horas está quieta". Con este refrán, el joven aficionado a la meteorología comienza su vídeo de YouTube para ofrecer su pronóstico del tiempo que hará durante los próximos días en España, haciendo énfasis en las cuatro próximas jornadas.

De esta manera, el aficionado a la meteorología ha alertado por la llegada de la borrasca Martinho, que llega hoy a nuestro país. Así, para mañana, jueves, Rey ha alertado que "el viento irá más allá", sobre todo en áreas del oeste peninsular, asó como en zonas del norte y del centro. Todo ello mientras se espera que sea un día de lluvias en todo el oeste peninsular, que serán abundantes en ciudades como Madrid, Sevilla, León o zonas de Navarra, La Rioja o Galicia.

No obstante, el aficionado a la meteorología ha asegurado que la borrasca Martinho también va a traer un "importante aumento de las temperaturas", lo que posibilitará el ascenso de los mercurios hasta los 23º C en Sevilla o los 21º C en zonas del Cantábrico.

A ello se suma que esta nueva borrasca podrá provocar nevadas en cotas medias, por lo que no se descarta que, durante la noche del viernes y madrugada del sábado, ciudades como Burgos, Ávila o Segovia puedan volver a ver la nieve.

El tiempo para el fin de semana: pasado por agua

Por su parte, Jorge Rey ha avisado de que el viernes será "una jornada de más inestabilidad", aunque el archipiélago canario se quedará "más al margen" de las lluvias y se concentrarán, en mayor medida, en la Península.

De esta manera, el fin de semana se espera una "gran inestabilidad", con importantes lluvias en la Península, especialmente en lugares como Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha. Concretamente, el sábado será "un día de fuerte viento", mientras que el domingo el tiempo "irá calmándose poco a poco".