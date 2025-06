Reventón térmico: qué es el fenómeno meteorológico que podría afectar a varias provincias

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso naranja o amarillo por fuertes tormentas, chubascos fuertes, granizo, lluvias y rachas de viento que se combinarán con temperaturas elevadas, que podrían alcanzar los 39 grados en algunas zonas de España. La Aemet advierte de que con la alerta naranja existe riesgo importante en fenómenos meteorológicos no habituales y con cierto grado de peligro para las actividades usuales.

Las tormentas ya hicieron acto de presencia ayer lunes en algunas zonas del interior y se espera que se extiendan a varias zonas como Castilla y León, Cataluña, Aragón y el norte peninsular. Y es que, la entrada de una dana por las costas del oeste peninsular traerá inestabilidad entre este martes y mañana miércoles.

Samuel Biener, experto de Meteored, advierte de que entre este martes y el miércoles aumentará la humedad y se combinarán varios factores, como la convergencia de vientos y la orografía, que favorecerán la formación de fenómenos adversos como pedrisco y reventones en varias comunidades.

Qué es un reventón térmico

Un “reventón” en una fuerte corriente descendente convectiva, originada a menudo en el seno de una nube de tormenta, que ocasiona vientos destructores, según explica la Aemet. Tiene una dimensión horizontal inferior a diez kilómetros, y su tiempo de vida puede ir de cinco a treinta minutos. Cuando la dimensión horizontal es inferior a cuatro kilómetros se denomina micro-reventón. En este último caso también suelen durar menos en el tiempo (no más de quince minutos). Los reventones pueden ser húmedos o secos, según que la precipitación asociada a la nube originante del fenómeno llegue o no al suelo.

El Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas singulares (Sinobas) explica que el reventón se origina en una corriente descendente dentro de la nube, que puede ser causada por dos mecanismos: enfriamiento, debido a la evaporación de agua líquida (gotas de lluvia y gotas de nube) y fusión y sublimación de hielo (granizo y nieve), y carga de hidrometeoros, es decir, el peso del agua líquida o sólida que se acumula en el aire, que muchas veces es un factor crucial en el inicio de la corriente descendente.

Los entornos secos son favorables para la generación de corrientes descendentes por enfriamiento latente, a causa de la evaporación de las gotas de lluvia que caen desde la base de la nube en una capa de aire no saturado de humedad. No obstante, incluso en entornos no particularmente secos, puede ocurrir que en la tormenta se produzca una incorporación de aire seco de niveles medios de la troposfera que dé lugar a la corriente

Estas incorporaciones son favorecidas por la variación del viento con la altura y por el viento relativo a la tormenta (diferencia entre el movimiento de la masa de aire donde se produce la tormenta y el de la propia nube). Sin embargo, aunque la evaporación sea un factor importante para la generación de una corriente descendente, no necesariamente un entorno más seco provocará una corriente más intensa, debido a que el contenido de agua líquida disponible para evaporarse será también menor en un ambiente seco

Reventones húmedos o secos

Los reventones pueden ser húmedos o secos, según que la precipitación llegue o no al suelo.

En el caso de los reventones secos, la precipitación no llega hasta la superficie, o solo unas gotas llegan al suelo, y la corriente descendente se genera por la evaporación de la lluvia por debajo de la base de la nube. A veces ocurren en cúmulos poco desarrollados, y casi siempre se puede observar la precipitación que no llega al suelo.

Los reventones húmedos son aquellos en los que la precipitación sí alcanza de manera extensa el suelo.

Los reventones pueden ser confundidos con los tornados por sus efectos destructivos.