Temporal de frío y nieve en Francia: más de 230.000 hogares sin electricidad y cientos de conductores atrapados

El norte de Francia afronta este viernes con importantes dificultades en la circulación debido al temporal Caetano, que ha dejado nieve y hielo en las carreteras y autopistas. Las fuertes ráfagas de viento también han causado perturbaciones en la red ferroviaria. Météo France mantiene en alerta naranja a 31 departamentos, 29 por la nueve y el hielo, y dos más en Córcega debido al viento, donde se han registrado ráfagas de hasta 180 km/h al norte del Cabo Corso, informa Efe.

El paso del temporal dejó el jueves entre 2 y 8 centímetros de nieve en las zonas llanas del norte de Francia, mientras que en las áreas más altas se acumularon entre 10 y 15 centímetros. Aunque las temperaturas han sido negativas durante la noche, se espera que aumenten a medida que avance el día y, sobre todo el sábado.

Problemas de tráfico y de trenes

Uno de los incidentes más graves ocurrió en la autopista A36, en el departamento de Doubs (noreste), donde cientos de camiones quedaron bloqueados durante la noche, impidiendo el paso de otros vehículos. La situación continuaba sin resolverse a las 8:00 de la mañana. La ministra de la Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, explicó en una entrevista que los camiones habían desobedecido las órdenes de no circular, a pesar de los riesgos.

Otros bloqueos se registraron en la A28, entre Ruán y Le Mans, así como en la N104, en la región de París. Sin embargo, en Ile-de-France, el jefe de la dirección de carreteras, Thomas Walliser, informó explicado en BFMTV que se habían resuelto de madrugada y se mostró optimista de cara a la jornada de este viernes por la subida progresiva prevista de las temperaturas.

El transporte escolar se ha suspendido en varios departamentos, como Normandía e Ile-de-France, y otros del centro y este de Francia. Además, la SNCF, la compañía ferroviaria estatal, ha anunciado que los trenes no circularán en Normandía hasta el mediodía para realizar verificaciones en las infraestructuras, y también se han reportado incidencias debido a la caída de árboles en las vías en regiones como el País del Loira, Nueva Aquitania e Ile-de-France. El temporal, que ha sido calificado como "un acontecimiento invernal precoz, pero no excepcional" por la ministra, no ha dejado heridos graves por el momento.

270.000 hogares sin electricidad

Las redes eléctricas también se han visto afectadas, con hasta 270.000 hogares sin electricidad durante la noche, cifra que se redujo a 200.000 a las 7:00 de la mañana. Pannier-Runacher informó que 2.600 agentes de Enedis trabajan para restaurar el suministro eléctrico, con el objetivo de restablecer la electricidad al 90 % de los hogares afectados para la noche del sábado y al 100 % para el domingo.