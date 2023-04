El tiempo en España. Gran borrasca atlántica a la vista: ¿lloverá los próximos días?

Noticias relacionadas El tiempo La alarmante previsión meteorológica para el verano 2023 en España

Esta semana comienza con la misma situación anticiclónica de los últimos días, es decir, con tiempo seco y soleado en al mayor parte de la Península y Baleares, según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El cambio de tiempo se producirá el próximo viernes con la llegada de un frente asociado a una borrasca Atlántica que podría dejar precipitaciones significativas en varias zonas del país.

Las temperaturas volverán a repuntar por encimo de sus valores normales. Estarán entre 3 y 6 grados centígrados por encima del promedio habitual para estas fechas y únicamente en el área Mediterránea y en Balares se quedarán en torno a los valores propios para la época.

De hecho, es probable que el miércoles vuelvan a subir y superen ampliamente los 30ºC en el valle del Guadalquivir.

Durante estos días se producirán intervalos de nubes bajas matinales en el área cantábrica y Galicia, y nubosidad de evolución diurna en el tercio este peninsular y Baleares, sin descartar chubascos débiles y ocasionales en Pirineos y nordeste de Cataluña.

A partir del viernes 21 es probable que aumente la nubosidad en la Península y Baleares y se produzcan precipitaciones en el tercio noroeste. Ya durante el fin de semana las lluvias se extenderá a otras zonas, llegando incluso al Mediterráneo entre el sábado y el domingo.

Aunque la situación podría cambiar, según informa la web meteorológica eltiempo.es las precipitaciones podrían ser "más contundentes que hemos visto en días, aunque no serán en ningún caso suficientes para solventar el problema de sequía en España".

Respecto a las temperaturas, se espera bajen respecto a las del arranque de la semana debido a la llegada de un frente frío y la proximidad de la borrasca.

La sequía se agudiza en más de media España

En los últimos 60 años, la España peninsular ha vivido tres sequías de larga duración e intensidad (1982-1984, 1991-1996 y 2005-2009), siendo 2005 el año de menor precipitación de la serie estudiada (1961-2018). Otros episodios de menor duración se dieron entre los años 1975 y 1976, 1987 y 1988, 2000 y 2001 y 2017 y 2018. "Puntualmente puede haber zonas que estén ahora viviendo una sequía muy intensa", pero para toda la España peninsular esos han sido hasta hoy lo peores episodios, comentó del campo Rubén Del Campo, portavoz de la AEMET.

La falta de lluvia también redunda en la precipitación acumulada, que desde el pasado 1 de octubre y hasta la primera semana de abril arroja 334 litros por metro cuadrado en toda España, es decir, un 19 % menos que el valor normal en dicho periodo (411 litros). Por áreas geográficas, las cantidades acumuladas se encuentran por debajo de lo normal en la franja cantábrica, salvo en Galicia, en gran parte de la mitad este de la Península, en el tercio sur y en el archipiélago canario, excepto en la mitad sur de Tenerife.

Esta situación, lejos de revertir, no augura pronósticos halagüeños: mayo, de momento, "no parece que vaya a ser muy lluvioso, y junio nunca lo suele ser" -observó Del Campo- quien incide en que de cara al verano, los modelos anuncian una estación de nuevo "muy calurosa, no sabemos si tanto como el año pasado, pero con temperaturas bastante por encima de lo normal".