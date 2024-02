Rueda: “Lo que está pasando en España es una copia de lo que quieren hacer aquí”

“Lo que está pasando en España es una copia de lo que quieren hacer aquí, exactamente con los mismos protagonistas. Un PSOE que dice amén con tal de mantener el puesto en Madrid y un independentismo socio de los que están haciendo esto en Cataluña”. Con estas palabras, el presidente de la Xunta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Rueda, ha pedido hoy el voto para lograr una “mayoría suficiente” frente a los riesgos del “independentismo socio de Cataluña”.

El líder del PPdeG ha realizado estas declaraciones durante su intervención en un acto con representantes de la sociedad lucense celebrado en el Eurostars Gran Hotel de Lugo, en donde ha incidido, también, en la importancia de tener presupuesto para poder ejecutar las actuaciones previstas.

En este sentido, Rueda ha destacado que la Xunta invirtió en la ciudad en los últimos años 410 millones de euros —91 millones en actuaciones sociosanitarias; 133 millones en infraestructuras y equipamientos; y 185 millones en acciones para impulso de la economía —, a lo que se añaden otros 247 millones en iniciativas que se encuentran en marcha.

Unos presupuestos, ha continuado, con los que Galicia cuenta ya y “España todavía no”. “No habrá Ley de Presupuestos en España hasta que no haya Ley de Amnistía para Puigdemont”, ha resaltado.

“Totalitarismo ideológico” con el eólico

El candidato popular ha abordado también la situación del sector eólico, criticando lo que ha denominado “totalitarismo ideológico de los que piden que no se autorice un parque eólico más”, alertando que “si estas iniciativas no las hacemos en Galicia, las van a hacer en otro sitio”.

Una base sobre la que ha rechazado los “planteamientos ideológicos que afirman eólico sí, pero no así, que nunca concretan la forma de llevar adelante los proyectos y que no son más que un eslogan paralizante que no lleva la ninguna parte”.

El presidente de los populares gallegos ha insistido en que “se puede preservar nuestro medio ambiente y seguir creciendo económicamente”, ante lo que recordó que desde la Xunta “ya tuvimos que decir que no a iniciativas eólicas porque no eran viables a nivel medioambiental”.

Fondos europeos

Durante su intervención, Rueda ha insistido en las “enormes posibilidades de financiación que suponen los fondos europeos Next Generation”, pero ha lamentado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de centralizar su ejecución y que a día de hoy una buena parte de estos fondos aún esté sin distribuir.

Esta situación contrasta con la existente en Galicia, donde en este momento ya se están ejecutando el 95% de los fondos que hasta ahora transfirió el Gobierno central.

“En la actualidad no hay un proyecto en España como el de Altri, muy serio y con gente decidida a hacer una inversión importante y de futuro para Galicia”, ha asegurado el candidato del PPdeG en referencia a la iniciativa para una fábrica de fibras textiles que la pastera portuguesa proyecta en Lugo.

En este marco, Rueda ha considerado “increíble” que una parte de la financiación para este proyecto empresarial “siga medido en el cajón de un ministerio”. “Hay que seguir empujando todos juntos para revertir esta situación y que el Gobierno central apoye los grandes proyectos industriales que tenemos en Galicia, porque tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos ofrecen estas nuevas industrias que quieren instalarse en la Comunidad gallega”, ha subrayado.