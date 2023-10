Azahara, hija de Karina: “Mi madre es una niña grande, todo bondad"

El abandono de Karina de la casa de GH VIP no ha supuesto una sorpresa. En realidad, estaba deseando irse, en parte por un cansancio físico y psicológico, y, también, por una serie de desencuentros con algunos de sus compañeros que le minaron la moral. Ella justificó su adiós con un "me fallan las fuerzas, y este programa es para personas fuertes. Noto que si me mantengo más tiempo me da miedo estar cada día peor. Entonces, lo único que deseo es que vosotros estéis contentos con mi participación, yo estoy contenta, porque si puedo ayudar a mi hija me voy feliz. Me voy con dolor porque dejo a unos compañeros y un programa maravillosos. Pero necesito ir a casa. No lo puedo evitar".

Quien la conozca de cerca sabe perfectamente que no es una mujer con doble rasero, que dice siempre lo que piensa y que su ternura y sensibilidad no son ficticias. Por eso, cuesta entender que se le haya tachado de "mala persona, hipócrita, traidora, falsa…". El simple hecho de que confesara que "no he venido a GH VIP a hacer amigos, sino a competir", levantó ampollas entre algunos de sus compañeros de concurso. Esos que, al fin y al cabo, fueron a lo mismo que ella.

Nosotros hemos hablado con dos de las personas más cercanas a la veterana artista, su hija Azahara y su íntimo amigo y representante, Fermín Ortiz, quienes responden a las críticas y desvelan cómo es Karina en el plano personal.

¿Cómo es la verdadera Karina?

Maravillosa. Mira, por salud mental no escucho las cosas malas que dicen de ella. Se quien es mi madre y cómo es, y te aseguro que no tiene nada que ver con lo que se ha dicho contra ella, porque es una bellísima persona que no tiene nada de hipócrita ni falsa. Cuesta mucho ver a la personas buenas, creen que todos deben ser malos por defecto, es triste , y da pena, que la bondad aburra.

¿Qué le ha parecido el paso de su madre por el concurso?

Muy bien, se ha estado divirtiendo, la veo feliz y entiendo que dijera que entró a jugar. Es más, estoy asombrada por lo mucho que ha aguantado, sinceramente, no esperaba que aguantaría tanto.

Pero se la veía muy decaída y ha tirado la toalla.

Porque ya tiene una edad y se cansa fácilmente. Pero es como una niña grande, todo bondad...

¿Justifica de alguna forma su abandono?

Yo la apoyó en cualquier decisión que tome. Y si no podía aguantar más allí dentro hay que respetarla.

Lydia Lozano la está atacando continuamente. ¿Por qué la odia tanto?

Esa mujer le tiene mucha inquina a mi madre desde hace muchísimo tiempo, ni la soporta ni la puede ver. Pero no viene a cuento que ahora se meta tanto con ella.

No quiso defenderla en plató...

- Es que intento llevar una vida alejada de cualquier tipo de notoriedad.

Karina desveló la enfermedad que sufre su nieta Anita...

- Gracias a Dios, la niña va saliendo adelante poco a poco. Como ha revelado mi madre, mi hija fue diagnosticada de una enfermedad grave y rara cuando solo tenía 1 mes y 23 días de vida. Hemos pasado mucho tiempo en hospitales. Actualmente, está controlada y lleva una vida de lo más normal posible, pero por su enfermedad necesita cuidados permanentes las 24 horas.

Por su parte, Fermín Ortiz, se duele de que digan cosas malas de Karina, que no tienen nada que ver con la realidad." Es una gran persona, sencilla, buena, sensible, extraordinaria, incapaz de hacer el mal. Una estrella de la música pop española, un icono para varias generaciones, toda su vida ha dado felicidad, alegría, momentos maravillosos y cariño a la gente. ¿Quién es Lydia Lozano para arremeter contra Karina? Es incomprensible su actitud. Le gusta la vanidad y la notoriedad más que a nadie. No le importa hacer daño. Abre la boca porque le viene bien a su ego... hace lo que sea para que se hable de ella."

Pero, de ahí, a calificarla de mala persona...

Son ganas de hacer daño gratuitamente. Ni Karina es mala persona, ni hipócrita o traicionera. Es todo lo contrario, una bellísima persona, buena, solidaria, cariñosa, sensible, un pedazo de pan. Eso si, si tiene que sacar el carácter lo saca. ¿Qué tiene de malo eso?