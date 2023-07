Karina: "Vivo de mi pensión. Mi garganta no está para cantar dos horas seguidas"

El pasado domingo 25 de junio, la cantante Karina recibió un emotivo homenaje por parte de ASHUMES, la asociación que reúne a los humoristas españoles. Ese día le entregaron el Premio Sancho Panza, que este año llega a su novena edición.

“Estoy muy contenta, es un honor que me premien los compañeros artistas, me siento muy feliz y muy agradecida. Como decía la recientemente fallecida Mari Carmen, los premios hay que recibirlos en vida para poderlos disfrutar", comentó.

La semana pasada, nuestra interlocutora asistía a otra entrega de premios, esta relacionada con el colectivo LGBTIQ+, en el que Karina tiene tantos seguidores, pero nos dice que “no me siento un icono gay, aunque reconozco que ahí cuento con muchos fans. Es un colectivo en el que me considero muy querida. Tengo amigos gays desde hace muchos años, nos queremos y nos respetamos. Recuerdo que en el pasado estuve en su desfile del Orgullo, y me subí a una carroza disfrazada de margarita.Fue muy divertido…”.

Karina cumple 75 años Enrique Cidoncha La Razón

- ¿Irá al desfile de este sábado?

- No, ya tengo setenta y seis años y no estoy para tanto trote. Como dice la canción, ya no tengo edad.

- Pero está bien de salud.

- Eso sí, pero ten en cuenta que ya no estoy tan ágil como antes, he sufrido dos caídas que me llevaron al hospital. Gracias a Dios no fueron muy graves. Los años van pasando para mí demasiado deprisa. Debo ir con mucho cuidado y sin hacer grandes esfuerzos.

- Sigue trabajando, es incombustible.

- Cada vez menos, en momentos muy puntuales. Yo vivo ahora de mi pensión, sin lujos, al día, mirando mucho los gastos, a estas alturas de mi vida ya he descartado hacer giras como las de antes, y la garganta me dice que pare, que no está para cantar dos horas seguidas.

- Su vida familiar es muy rica en afectos.

- Mucho. Vivo feliz con mis dos hijas y mis cuatro nietecillos. Disfruto enormemente como abuela. Mis hijas me riñen porque soy demasiado permisiva con los niños. Hace dos meses nació mi cuarto nieto, es un bebé precioso.