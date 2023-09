'GH VIP 8': Karina confiesa los motivos reales que le han llevado a participar en el reality

‘Gran Hermano VIP 8’ no lleva ni una semana en antena y ya está regalando momentos con varios de sus participantes. El reality de Telecinco ha querido otorgarle, este pasado martes en ‘GH VIP 8: Límite 48 horas’, a uno de sus concursantes la oportunidad de poder hacer la curva de la vida. Karina fue la elegida para poder narrar uno a uno los momentos más amargos y dulces de su vida profesional y personal.

La que fuera representante de Eurovisión en 1971 no pudo evitar contener las lágrimas recordando a sus padres, ya fallecidos, además de ver fotografías antiguas de sus hijas cuando eran pequeñas y de sus bodas. Durante la curva de su vida, Karina no se esperaba recibir una llamada de su hija mayor, Azahara, con quien tuvo durante su matrimonio con el actorCarlos Díaz.

"Eres encantadora, un amor, me encantas", comenzaba a decir su hija. "Voy como un palomo del orgullo, eres genial, le pido a la vida que de mayor me parezca a ti", continuaba. ‘’No estás sola, te vemos siempre. Los peques le gritan a la tele para ver si les oyes", seguía diciendo la primogénita de la cantante mientras en plató, Carlos García escuchaba con lágrimas en los ojos.

Estas palabras emocionaron tanto a la concursante quien no dudó en recordar también a su hija pequeña, Rocío, fruto de su matrimonio con el peluquero Juan Miguel. Fue en este momento cuando Karina confesó los motivos reales que la han llevado a participar en el concurso de Mediaset. Su nieta Ana tiene problemas de salud y para ella, estar en la Casa de Guadalix supone poder ayudar a su hija y nieta a encontrar médicos que puedan solucionar esos problemas de salud.

A pesar de todo, la cantante terminó su curva por todo lo alto afirmando que se encuentra feliz por que se está viendo querida y no solo por sus compañeros de concurso sino por la audiencia ya que en cada directo se puede escuchar como muestran su apoyo.