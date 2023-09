'GH VIP 8': Karina se delata a sí misma provocando la furia de Laura Bozzo

‘Gran Hermano VIP 8’ se cobró a su primer expulsado. Luca Dazi, el joven de 19 años se convertía en el primer concursante eliminado del reality de Telecinco. Tras su expulsión tuvieron lugar las famosas nominaciones, donde una vez más, dieron paso a reproches y traiciones. Como en la segunda gala, unos concursantes tenían la oportunidad de votar en la intimidad mientras que otros lo hacían delante de los compañeros.

Mientras que Zeus Tous y Albert Infante se hacían con la inmunidad; Laura Bozzo, Álex Caniggia, Michael, Jessica Bueno, Sol Macaluso y Karina eran los nombres señalados para abandonar la famosa casa de Guadalix de la Sierra provocando un gran conflicto entre la jienense y la presentadora peruana.

La que fuera representante de España en Eurovisión en el año 1971 sorprendió con sus nominaciones: ‘’Un punto para Luitingo, es mi amigo y nos reímos un montón pero como hay que dar algo, le doy uno. Dos puntos para Álex porque él y yo nos llevamos bien pero como hay que dar los puntos se lo doy a las personas fuertes. Y tres puntos se los voy a dar a Laura porque no me deja dormir casi ninguna noche. Toda la noche venga a charlar, me voy a quedar afónica’’, argumentaba la cantante provocando un malestar entre sus compañeros.

Karina, al ser consciente del revuelo que había formado intentó justificarse momentos más tarde. "Desde que entré en esta casa siempre he pensado que esto es un juego y que a veces hay que nominar a las personas fuertes o a las personas que quieres o que te cuidan", se justificaba la cantante de ‘Las flechas del amor’.

‘’No es justo, yo le he dado la vida acá, la persona que más quería. Le lavaba los pies, le hacía masajes, le hacía todo. A mí no me interesa que me nominen, yo soy guerrera y voy a ganar. Lo que me duele en el corazón es que alguien que yo he dicho que 'es la persona que más amo en esta casa' me haga una cosa así. Esto no se vale, eso es todo, no tengo nada más que hablar’’, respondía Bozzo rompiendo a llorar para a continuación escuchar la nueva respuesta de Karina: ''La única que me ha cuidado ha sido mi madre''.

La mosca detrás de la oreja

Una vez que la gala había terminado, los compañeros de Karina, que seguían sin dar crédito a sus nominaciones, comentaron lo ocurrido. Entre las distintas opiniones había una en la que la mayoría estaba de acuerdo. Al parecer, la artista estaría llevando a cabo una estrategia para quedar mal de cara a la audiencia y así ser la siguiente expulsada. Esta teoría llevaba varios días circulando por la casa y entre los compañeros, algo que la protagonista ya negó afirmando sus ganas de seguir en la convivencia.

Aunque son simplemente opiniones de sus compañeros de concurso, podría ser cierto que la jienense estuviera buscando salir del concurso sin tener que pagar penalización ya que a comienzos del mes de noviembre de 2023, Karina estrena su propia obra de teatro bajo el nombre ‘Yo soy Karina’ donde repasa su vida y que estará expuesta al público hasta mediados de diciembre del mismo año en el Teatro Bellas Artes.