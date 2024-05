El voto independentista pierde fuerza poco a poco

El voto independentista, aquel que quiere convertir a Cataluña en un Estado independiente, ha ido reduciéndose desde el fracaso del "procés". En la actualidad se encuentra en el 41,1%, frente al 52,8% de los que la rechazan. En número de electores son 2.365.239 favorables, frente a 3.041.214 contrarios a la ruptura con España.

Estos porcentajes se repiten de forma muy similar tanto entre menores de 45 años como entre mayores de 44 años, con solo variaciones de décimas de punto sobre el total antes referido.

Pero si hay gran diferencia según el tamaño de hábitat, ya que los independentistas se imponen en los municipios más pequeños y en general en los de menos de 50.000 habitantes, en donde alcanzan el 50,2% del censo. Pero en los municipios de mayor entidad demográfica no alcanzan el 38%. Y en donde más se rechaza el secesionismo es en aquellas ciudades de tamaño medio, de 50.001 a 500.000 habitantes, en donde el no a la independencia representa supera el 64%. En estos núcleos, el separatismo no llega al 31%. Mientras, en la ciudad de Barcelona, el voto unionista alcanza el 53,3%, frente al separatista que queda en el 42.8%.

La actitud ante la independencia por géneros constata una ventaja entre los hombres con respecto a las mujeres. El apoyo a la secesión entre los varones es del 41,1%, mientras que entre las mujeres baja al 39,1%.

Separatismo por partidos

Los partidos que más voto separatista acumulan son Aliança Catalana, con un 93,7%; Junts, con un 89,8%; la CUP, con el 88,9%, y ERC, con un 84,1%. En total 1.494.000 votantes secesionistas de un total de 1.701.711 electores que suman estos cuatro partidos.

Entre el electorado de Comuns-Sumar los separatistas representan el 16,2% de sus votantes, y en el PSC son el 6,8%. Y son prácticamente inexistentes en los electorados de PP y Vox.

El voto a partidos independentistas (Junts, ERC, CUP y Aliança Catalana) es ampliamente mayoritario en las dos provincias menos pobladas: Gerona y Lérida. En la primera alcanzan el 64,5% de los votos, mientras que en la segunda se quedan en el 59,4%. Aunque en estas dos circunscripciones solo el voto a Junts y ERC es suficiente para alcanzar y superar el 50%.Porcentaje que cae entre todos los independentistas al 47,2% en la provincia de Tarragona. Y aún se reducen más en la provincia de Barcelona, en donde todos los partidos separatistas se quedan en el 42,1%. En estas dos últimas provincias, la suma del voto de los partidos unionistas supera a los partidos separatistas; 55,8% en Barcelona y 49,4% en Tarragona.

El partido más votado por los independentistas es Junts, que supera a ERC en las cuatro provincias catalanas: 18,5% frente al 16,2% en Barcelona, y 20,1% ante el 19,5% en Tarragona. Pero aún es mayor en la provincia de Lérida, con un 29,1% frente al 21,3%. Y espectacular en la de Gerona, con el 34,7% a Junts y el 17,8% a ERC. La CUP es la tercera fuerza secesionista más votada en cada provincia y Aliança Catalana, la cuarta.