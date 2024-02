18-F en Orense: Jácome arrasa con un escaño y el PSOE se desploma

Advertía Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana (DO), el viernes previo a los comicios que Orense se jugaba ayer «su supervivencia como provincia». Sus plegarias y ánimos a la ciudadanía para acudir a las urnas parecen haber funcionado, pues su partido ha sido la gran sorpresa de la noche. No obstante, sus expectativas de alcanzar «hasta tres diputados» eran demasiado altas. DO se alza con su primer escaño para el Parlamento de Galicia, estrenándose con él en el Pazo do Hórreo. Pese a no ser llave, sí registra uno de los cambios clave para estas elecciones, y asegura el también alcalde de Orense que su formación «ya está dentro, y van a cambiar las cosas».

El Partido Popular vuelve a hacerse con la victoria en Ourense, manteniéndose con los ocho parlamentarios que ya consiguió en las últimas elecciones (84.127 votos). Otro cambio notable viene de la mano del PSdeG-PSOE, cuyos datos se desplomaron, con 20.942 votos, frente a los 30.784 de hace cuatro años: de los 3 diputados que obtuvo el partido de Gómez Besteiro ahora se hace con tan solo uno. Unas pérdidas que favorecen al Bloque Nacionalista Galego (BNG), partido que subió una cifra registrando cuatro escaños y 42.674 votos. Vox y SUMAR se quedan sin representación.

No se ha repetido la falta de participación que se produjo en 2020 en Orense, en unas elecciones celebradas bajo la sombra de la pandemia y en las que se registró poco más de un 40%. Ayer esta cifra ascendió a casi un 70%, lo que significa una subida de 20 puntos.

"De Orense"

Democracia Ourensana consigue, por tanto, su objetivo de entrar en el Parlamento. "Democracia Ourensana no es de derechas ni de izquierdas, sino de Ourense", puede leerse en la página web de este partido. Además, apunta que desde su origen tiene "en la defensa de la discriminada tierra de Ourense su pilar básico ideológico".

Este partido dedicó gran parte de su campaña a publicar vídeos en sus redes sociales que intentaban que se viralizaran para poder llegar a más gallegos. Además, Jácome señaló en una entrevista que "pactaría con el diablo". "Somos como los catalanes o los vascos, pero pobres", aseguró.

De este modo, lo sucedido con Democracia Ourensana es un hito histórico, ya que ha conseguido entrar en el Parlamento gallego, cosa que no han conseguido partidos como Vox, Sumar o Podemos, que se han quedado fuera. Pese a ello, no son llave del ejecutivo, ya que el PP mantiene su mayoría absoluta.