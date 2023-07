Las 20 mentiras de Sánchez en el «cara a cara» con Feijóo

Que uno de los grandes puntos débiles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea la falta de credibilidad (el otro son sus socios) ha hecho que esta campaña esté pivotando sobre el eje de la mentira. Los socialistas están apretando contra el PP en esta recta final aprovechando las declaraciones en materia de pensiones de Alberto Núñez Feijóo en TVE y su posterior reconocimiento de que el PP no siempre subió las pensiones conforme al IPC. Pero los socialistas también han puesto en marcha una campaña para ocultar la derrota de su candidato en el «cara a cara» organizado por Atresmedia, buscando darle la vuelta a la situación y colgar el cartel de la mentira en la espalda de Feijóo.

Sin embargo, el análisis sosegado del debate a dos deja una lista de al menos 20 mentiras, datos falsos o rectificaciones, según diría el líder socialista, en importantes cuestiones económicas y sociales. De acuerdo con la fiscalización realizada, Sánchez no se ajustó a la realidad en las siguientes aseveraciones:

1. «En lo que llevamos de año estamos multiplicando por cuatro el PIB».

La realidad es que España está a la cola de crecimiento de la UE, siendo el penúltimo país de los 27 en recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia.

2. «En febrero de 2022 teníamos una inflación del 2%».

La inflación era del 7,6%, e incluso dos meses antes, en diciembre de 2021, ya era del 6,5%.

3. «Hemos creado dos millones de empleos, estamos creando empleo de calidad».

Datos de afiliación a la Seguridad Social: 1.863.000 empleos más. Datos de la Encuesta de Población Activa: 1.109.000 empleos más.

4. «En términos de PIB, esta va a ser la economía occidental que va a acabar con menor déficit».

Sin embargo, hasta 17 países de la Unión Europea se espera que tengan menos déficit que España, incluyendo a Alemania, Portugal o Países Bajos.

5. «Tenemos una deuda pública que estamos reduciendo».

La deuda pública sigue aumentando, aunque en términos relativos de PIB se haya reducido por el efecto denominador.

6. «Hemos rebajado los impuestos a la clase media y trabajadora».

Han bajado algunos impuestos (como es el caso del IVA de los alimentos o la electricidad), pero han subido muchos más (más de 40), no han ajustado ninguno a la inflación y somos el país europeo que más ha aumentado la presión fiscal, diez veces más que la media europea. Asimismo, se estima que el 80 por ciento de la recaudación extra recae, directa o indirectamente, sobre las familias. Las transferencias directas a las familias son hoy 3,4 puntos menores que en el año 2019.

7. «Tenemos dos millones de ocupados más que hace cinco años».

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reducen esta cifra a un total de 1.108.700 empleos, lo que supone 891.300 menos de los que ha dicho Sánchez.

8. «Tenemos más autónomos que hace un año».

Tenemos 43.000 autónomos menos de acuerdo con la EPA.

9. «Estamos creando más empleo y de mejor calidad».

Según la Contabilidad Nacional no hay más trabajo que en 2019, sino menos, repartido entre muchas más personas o, lo que es lo mismo, hay más empleos pero más precarios. En el primer trimestre de 2023 tenemos 743.000 empleados más que en el primer trimestre de 2019, pero se han trabajado 78 millones de horas menos. Esto refleja la precariedad del empleo creado: se está troceando. La contratación indefinida de los fijos discontinuos tiene una tasa de baja muy elevada, lo que se traduce en una alta rotación (los contratos inferiores son bastante efímeros).

10. «Zapatero no congeló las pensiones».

La decisión se tomó en 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con el voto a favor de Pedro Sánchez. Supuso la mayor pérdida de poder adquisitivo de la historia reciente (2.060 millones de euros) y esto se hizo llamativamente en un momento en que el Fondo de Reserva tenía un total de 66.000 millones de euros.

11. «Es mentira [la implantación de nuevos peajes]».

El Gobierno se comprometió con Bruselas a la creación de un mecanismo de pago por la utilización de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir del próximo año 2024 (Reforma 2 del Componente 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

12. «No es verdad [que se haya incrementado la okupación de viviendas desde que Sánchez es presidente]».

Entre los años 2018 y 2022, las denuncias por ocupación ilegal de vivienda en España se han incrementado un 37%, según los datos del Ministerio del Interior.

13. Según Feijóo, «todos hemos firmado el pacto contra la violencia de género menos Podemos», a lo que Sánchez respondió que «el único que no está en el pacto es Vox».

El único pacto de Estado que ha sido aprobado de forma parlamentaria es el de 2017, Vox no lo apoyó porque era extraparlamentario y Podemos se abstuvo.

En 2021, el Gobierno propuso un acuerdo que Vox rechazó mediante un documento de folio y medio porque no se podía considerar un pacto de Estado al no tener medidas ni dotación presupuestaria. La subcomisión encargada de renovarlo no terminó sus trabajos por la convocatoria anticipada de elecciones.

14. «El PP votó en contra de todas las leyes vinculadas con las mujeres, con sus libertades y con la igualdad».

De las cinco citadas, el PP no votó en contra en al menos tres: Ley integral de violencia de género (a favor); Ley de igualdad de trato entre mujeres y hombres (se abstuvo); Ley de igualdad retributiva (no existe, por lo que el PP no pudo votar ni a favor ni en contra, lo que se aprobó es un Real Decreto, no una ley).

15. «Hemos aumentado la plantilla de profesionales sanitarios en 90.000».

Quienes contratan son las comunidades, no el Ministerio de Sanidad. Sánchez se comprometió en julio de 2022 a hacer fijos a 67.000 sanitarios, en el contexto de la reforma del Estatuto Marco, una tramitación que también se ha visto impedida por su adelanto de las elecciones.

16. «Yo sólo utilizo el Falcon para visitas oficiales».

Sánchez usó el Falcon para ir a Castellón para asistir al Festival Internacional de Benicassim.

17. «Yo puedo explicar todos mis viajes por tierra, por aire, puedo explicar con quien he ido. Absoluta transparencia».

Se niega a dar esos datos sistemáticamente amparándose en una Ley de 1968. Según el Consejo de Transparencia, el Gobierno más opaco de la democracia.

18. «Hemos reconstruido el Sistema Nacional de Salud».

Hay un total de 793.521 pacientes esperando para ser operados, el mayor dato registrado desde 2003. Además, hay más de 600 días de demora media para acceder a innovaciones terapéuticas.

La nota de satisfacción ciudadana con el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) es de un 6,17 sobre 10, la peor nota desde el año 2005.

19. «Nosotros hemos eliminado los copagos».

Modificaron parte de las aportaciones adicionales reguladas en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones mediante el Real Decreto 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al SNS, pero los copagos en farmacia siguen activos.

20. «Gracias a la solución ibérica los españoles ahora mismo se están ahorrando 5.000 millones de euros en la factura energética».

Ha supuesto un recorte en la factura eléctrica respectó a la ausencia del mecanismo de un 14% para unos consumidores (el 31% de la demanda total), pero también ha incrementado el coste un 43% a otros (el 29% de la demanda) por el nuevo cargo para compensar a las empresas por generar gas y carbón.