Ione Belarra reivindica ante Yolanda Díaz la "generación de derechos feministas" de Irene Montero

Intento de deshielo en las relaciones entre Sumar y Podemos. Un primer gesto de sintonía en la recta final de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 23 de julio. Todo ello después de una ardua batalla entre ambos partidos para concurrir juntos a las elecciones y de una lucha por el poder en la coalición electoral

La líder de Sumar y su homóloga en Podemos se han reencontrado públicamente por primera vez desde que ambas firmaran el acuerdo de coalición el pasado 9 de junio para concurrir juntas bajo las siglas de Sumar y de las tensiones que esa misma negociación provocó entre ambas formaciones tras confirmarse el veto a la ministra de Igualdad Irene Montero a concurrir en las listas.

Yolanda Díaz e Ione Belarra han dado un paseo desde el monumento de los Fueros de Pamplona hasta el Rincón del Caballo Blanco, en el que han tratado de escenificar el reencuentro entre ambas partes. Acompañadas por la candidata de Sumar por Navarra, Idoia Villanueva, han dado un pequeño mitin a los militantes. Se trata del segundo acto de campaña de la secretaria general de Podemos para apoyar a Sumar. Y al igual que hizo en Las Palmas este fin de semana, Ione Belarra ha reivindicado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, pero ha evitado referirse a la líder del espacio en el que ahora mismo concurre Podemos, es decir, a Yolanda Díaz. La importancia, en esta ocasión del mensaje de apoyo a Irene Montero, es que lo ha hecho en presencia de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz. “Hemos construido el primer gobierno de coalición de la democracia, hemos subido el SMI, hemos avanzado en leyes feministas como la ley Trans, sí es sí, la ley del aborto y la primera ley de Vivienda”, ha defendido la ministra de Derechos Sociales.

En su mensaje a la militancia, en un momento en el que las encuestas de momento sitúan a Sumar como cuarta fuerza, y que, a día de hoy, avanzan en una tendencia al alza del bloque de derechas, Ione Belarra ha avisado de que Sumar debe obtener el respaldo que ya había logrado su formación en otras elecciones. “Cada vez que nos presentamos, primero como Podemos, luego como Unidas podemos y ahora como Sumar también lo espero, hemos obtenido un gran respaldo de las navarras y los navarros”.

Belarra ha pedido a la militancia que duda entre votar a Sumar o a las fuerzas independentistas en País Vasco y en Cataluña, en referencia a Bildu y ERC, que apuesten por Sumar. “Hay gente que está dudando entre votarnos a nosotros o a las fuerzas independentistas. Creo que poca gente como yo ha defendido la importancia de la construcción de una mayoría progresista plurinacional, yo agradezco el papel de nuestros socios, pero si Sumar no está fuerte, no tiene el respaldo mayoritario, no va a haber gobierno de coalición”, ha advertido.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, sin embargo, ha obviado la reivindicación feminista, pero sin apoyar a Irene Montero. Ha apelado a la propia Ione Belarra cuando hablaba de las leyes de Igualdad. La también ministra de Igualdad ha defendido estar en el Consejo de Ministros para "representar a mi gente" y ha reclamado el voto de "la gente trabajadora" de Navarra para volver a reeditar el gobierno de coalición.

En la recta final de la campaña electoral, Sumar apuesta por echar el resto para conseguir el voto de los indecisos y es por eso que la vicepresidenta ha pedido el voto para este colectivo. "Se que hay gente que está indecisa entre nosotros y el PSOE", ha admitido. "Si os movilizáis y nos dais la fuerza que necesita Sumar habrá gobierno de coalición progresista, necesitamos votos para Sumar", ha pedido,