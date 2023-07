Moncloa recupera a Yolanda Díaz para reforzar la coalición

La estrategia expansiva del PSOE en campaña ha tenido un efecto contraproducente para las expectativas de Sumar. La ofensiva en medios de comunicación de Pedro Sánchez y su apelación al voto útil de la izquierda, con los socialistas como única opción para frenar a la dupla PP-Vox, han dejado a Yolanda Díaz sin espacio. En Moncloa ya advirtieron que una vez entraran en campaña, la relación con la vicepresidenta se enfriaría, porque pasarían de ser colaboradores leales dentro del Gobierno a ser rivales en las urnas. No obstante, advertían que, aunque no se iba a insuflar el oxígeno político que se le dio en su guerra por el espacio con Unidas Podemos, tampoco se iba a lanzar una OPA hostil por el electorado. No obstante, la tendencia que dibujan todas las encuestas es que la recuperación electoral que está registrando el PSOE procede de su mismo bloque, no se recupera el trasvase de voto al PP, sino que se produce un flujo desde su izquierda como resultado del voto útil.

En la sala de máquinas socialista son conscientes de que debilitar a Sumar puede acabar comprometiendo la viabilidad de una futura coalición, pero en un contexto en el que se den por perdidas las opciones de revalidar el poder, no dudarán en disputar hasta el último voto para que Sánchez obtengan un resultado lo suficientemente solvente, por encima de los 100 escaños, para aguantar en la oposición –si así quisiera– o, al menos, pilotar la sucesión en el partido. Con todo, tras la discreta actuación del presidente en el debate decisivo de Atresmedia, es significativo que ayer la vicepresidenta compareciera tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros. «Llevamos tres temas», aseguran desde el entorno de Díaz, una argumentación que resulta insuficiente teniendo en cuenta que ese no es el criterio de oportunidad que se fija para la visibilidad en Moncloa. Que se lo digan a las ministras Ione Belarra o Irene Montero, quienes siempre han criticado el «veto» del PSOE a su presencia en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Esta oportunidad de Díaz de tener foco desde Moncloa en campaña electoral no es baladí. Se produce al inicio de la primera semana completa de campaña, justo en la fase en la que en Sumar detectan una subida en las encuestas. Sus tracking privados ya les otorgan la tercera plaza «consolidada», a pesar de que otras encuestas todavía señalan la pugna en este puesto con Vox. Aunque fuentes de Sumar señalen que les da «cero votos» este tipo de comparecencias, para el PSOE sí era importante ayer visibilizar una imagen de refuerzo de la coalición. Visualizar que además del pulso entre Sánchez y Feijóo, la aritmética de los apoyos, Díaz y Abascal, será clave para la futura gobernabilidad.

En Sumar evitan valorar el «regalo» que puede suponer la comparecencia de su candidata en Moncloa y despachan que ellos se encuentran centrados en una campaña electoral «en positivo» en la que están colocando cada día una propuesta electoral. Sí reconocen la necesidad de remar en la misma dirección. Más después del cara a cara en el que no niegan la pérdida del control en campaña de Sánchez. Aun así se muestran convencidos de que «van a ganar juntos las elecciones».

En cuanto a la campaña electoral del PSOE, sí muestran preocupación por la «falta de comparecencia» de Sánchez durante estos días y esperan que «cambie» de estrategia en los próximos días. Según sus encuestas, los socialistas han caído en Andalucía y Aragón, es por eso que tratan de apelar al votante «decepcionado» con el PSOE con la intención de que ese voto de izquierdas no se quede en casa.