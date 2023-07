Sánchez-Feijóo: Pulso de «sonrisas» y un debate «intenso»

Tal y como estaba programado, Alberto Núñez Feijóo llegó primero a los estudios de Atresmedia, a las 20.45 horas, y Pedro Sánchez lo hizo 15 minutos más tarde. Como marca la liturgia, ambos, nada más salir por la puerta del coche en el que llegaron, fueron recibidos por José Creuheras, presidente de los Grupos Planeta y Atresmedia, y Javier Bardají, director general de Atresmedia Televisión.

Feijóo llegó el primero a Atresmedia porque así había quedado programado por sorteo. El candidato popular llegó relajado, con una media sonrisa, acompañado por su jefa de gabinete Marta Varela. Tras conversar tranquilamente con Creuheras y Bardají, antes de trasladarse a los bastidores, se acercó fugazmente a los periodistas para mantener un breve contacto y, a continuación, hizo una breve valoración ante los micrófonos de Atresmedia. «Estoy con todo el interés de hacer el debate porque va a ser interesante», señaló Feijóo sobre el debate, desmontando todas las acusaciones que el PSOE ha tratado de hacer sobre el candidato del PP por esquivar supuestamente los debates televisivos.

Tras la entrada, Feijóo se desplazó a una sala reservada para su equipo y allí estuvo rodeado de los suyos: estaban presentes Esteban González Pons, Marta Varela, Marcos Gómez, Álvaro Pérez Lopez y Luis de la Matta. Casi todos ellos vienen de su etapa en Galicia, lo que permitió también a Feijóo estar en un clima familiar en un momento inédito para él porque se enfrentaba a su primer debate de ámbito nacional. Luego ya, una vez dentro del plató, solo pudo estar acompañado por Marta Varela. En esa sala, Feijóo tuvo en sus manos una carpeta con muchos folios y, seguramente, con muchos datos que estuvo revisando para rebatir luego a Sánchez.

Sánchez llegó con una amplia sonrisa en la cara, consciente de que el dominio de la imagen era fundamental: el objetivo era transmitir seguridad y relajación para empezar con ventaja en el debate. Sánchez entró acompañado por Óscar López e intercambiaron también palabras con Creuheras y Bardají antes de dirigirse a la sala que había reservada para el PSOE. «Es bueno para la democracia, hay muchas cosas que decir. Será un debate intenso, pero con buenas formas», valoró el presidente del Gobierno, en declaraciones a Atresmedia.

Ya dentro, Sánchez estuvo rodeado de su equipo: Ion Antolín, María Jesús Montero, Santos Cerdán, Francesc Vallés y Ana Manzano. El presidente del Gobierno continuó exhibiendo relajación y apenas echó mano de documentos para revisar datos y argumentos, buscando proyectar todavía más seguridad.

Ya a las 21.35 horas, Sánchez y Feijóo se despidieron de sus equipos y entraron en el plató para fotografiarse a solas. En ese instante llegó el primer apretón de manos entre los dos adversarios y, lejos de reflejar la tensión que luego sí manifestaron durante el debate, escenificaron tranquilidad y sosiego. A partir de ese momento, tanto Feijóo como Sánchez se quedaron a solas con un asesor en el plató, separados por una mesa con una longitud de 2,5 metros.

El candidato popular, con Marta Varela, se quedó sentado en su silla justo en los instantes previos al debate. En cambio, el aspirante socialista, acompañado por Óscar López, estuvo de pie durante los instantes previos, tratando de transmitir seguridad a los televidentes que ya estuvieran conectados al debate (que tuvo una audiencia «millonaria»).

Una vez concluido el debate, ambos candidatos ya se habían sacudido todas las dudas y nervios y volvieron a valorar su papel ante los micrófonos de Atresmedia. «Creo que ha sido un debate intenso. tengo que decir que me lo he pasado muy bien y he tenido ocasión de que los españoles me conozcan un poco más», señaló Feijóo. «El debate tiene que ser intenso, con buenas formas, pero hay que decir las cosas en las que uno cree y esto es lo que he hecho. Salgo contento», replicó Sánchez, evitando aclarar hasta qué punto valora si es «útil» o no el debate para los ciudadanos tras haberlo reclamado en tantas ocasiones. Sánchez, eso sí, continuó tratando de transmitir serenidad y mantuvo la sonrisa en su cara.