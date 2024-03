Marwán: "El silencio de los artistas ante este genocidio me hiela la sangre"

Estarán de acuerdo conmigo en que es una maravilla que a la gente buena le vaya bien. Pues Marwán (Madrid, 1979) es una de ellas. "Un tipo estupendo", en palabras de una amiga común. Al cantautor y poeta, de padre palestino y madre soriana, ya le pueden escuchar cada tarde en la banda sonora de "Sueños de libertad", la nueva serie que ha acampado en las tardes de Antena 3. Y como le preocupan las cosas del querer, también participa, junto a la cantante Rozalén, en "Terapia de parejas", un documental dirigido por Gaizka Urreti y producido por la psicóloga Elisa Múgica que investiga "el amor con mayúsculas". Un proyecto que ha estrenado en medio de su gira 20 aniversario, "Canciones para una urgencia". La suya está clara: que se ponga fin a lo que él define como "un genocidio retransmitido en prime time".

Marwán, ¿cómo un profesor de Educación Física pasa de programar series de abdominales a componer canciones?

Comencé a componer en mi primer año de carrera y durante cinco cursos compaginé mi trabajo de profesor con mis conciertos. Luego pedí una excedencia para probar suerte en la música y jamás volví al colegio ni a despedirme (risas).

Usted es madrileño. De Aluche, un vecindario al que acude a cantar o para echar un mano. ¿Cuánto de su arte le debe a sus raíces y cuánto a su barrio?

Supongo que la sensibilidad que muestro viene de los orígenes brutalmente humildes de mi familia y de haber tenido una infancia en un barrio obrero de los 80, donde pisabas jeringuillas en el parque en el que jugabas.

Ha puesto voz y letra a "Sueños de libertad", la nueva serie de Antena 3. Lo de que un cantautor de éxito sea el telonero de Sonsoles no lo vimos venir...

Fue una gran sorpresa y una alegría cuando me pidieron que compusiera esta canción, que acabé haciendo con Alejandro Martínez y Luis Ramiro. Es un lujo. Me encanta que mis padres hayan podido ver eso. Por cierto, se han enganchado a la serie desde el minuto uno.

Ahora está de gira con "Canciones para una urgencia", pero uno de sus temas más icónicos es "El viejo boxeador", dedicado a su padre, refugiado palestino y al que pone como ejemplo de resiliencia.

Nadie como los palestinos define el concepto de resiliencia y mi padre es prueba de ello. Por eso quise compartir con él la portada del disco. Lo que ha tenido que superar en su vida son cosas inimaginables para nosotros.

Para solidarizarse con el pueblo gazatí ha compuesto "Nana urgente para Palestina", donde habla de "la pena del que a nadie importa". ¿Qué duele más, el silencio de los Gobiernos o el de tantos artistas?

Duele todo el silencio. Por la capacidad que tienen para cambiar el statu quo actual, duele más el de los gobiernos, porque tienen el poder real de lograr un alto el fuego y crear un estado palestino de pleno derecho. Y el silencio de los artistas ante este genocidio me hiela la sangre. Es infame el silencio de la gente que sí manifiesta su tristeza en otras situaciones aceptadas por la masa y no ante la barbarie que están sufriendo los gazatíes.

¿Cómo valora que Israel pueda participar en Eurovisión?

Me parece una muestra más de la complicidad de Occidente con Israel. Y más con el agravante de que a Rusia se le sancionó hace dos años y no pudo participar.

Junto a su amiga Rozalén, también ha estrenado el documental "Terapia de parejas", donde se profundiza en una técnica "para salir de las inútiles y agotadoras discusiones". ¿Cuesta más buscar soluciones que dar portazos?

Cuesta más dar soluciones. Las relaciones buenas y duraderas conllevan un trabajo. Una relación no se sostiene solo por sus sentimientos. Hay que remar juntos día a día, revisar y renovar pactos, evolucionar junto a la relación, ver qué te demanda en cada momento y no descuidarla.

En "Terapia" responden a la pregunta de "¿qué es el amor?" ¿Puede despejar la ecuación sin hacer spoiler?

El amor es un concepto que va cambiando. Cuando eres joven llamamos amor al hecho de estar enamorados. Más adelante, tiene más que ver con el compromiso leal y la entrega.

Muchos músicos de talento han sucumbido al reggaeton. Pero usted se resiste...

Siguiente pregunta (risas). En la música urbana hay demasiada locura por la inmediatez, es placer efímero, no les interesa la reflexión, con letras zafias, que hablan siempre de lo mismo: dinero, sexo descontrolado, desamor victimista...

"Si no besa como si lo fueran a prohibir no me sirve", dice uno de sus poemas, que están repletos de frases para imprimir. ¿Cuál copiaría en una camiseta?

El amor es el único juego en el que hay que empatar.

He leído que antes de salir a un escenario le gusta cenar bien. ¿Alguna liturgia más?

Calentar el cuerpo y la voz. Mínimo media hora antes estoy dándole que te pego a eso. Mis conciertos se han vuelto muy enérgicos.

Ha cumplido 45 años en la semana del 8M. ¿Un deseo en voz alta que sume al feminismo?

El feminismo es el interruptor que enciende la igualdad. Ése es el deseo, que podamos vivir en igualdad, que no haya abusos, maltratos, discriminación o degradación en cualquier ámbito por ser mujer.