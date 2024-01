Apple empieza a enviar cheques por las demandas colectivas del ‘batterygate’

Una revelación que rápidamente atrajo el disgusto entre los fanáticos de la marca, así como entre múltiples compañía asociadas. Tras estos acontecimientos, el gigante tecnológico emitiría una disculpa, comprometiéndose a ofrecer beneficios como compensación a los afectados. Además de tomar la decisión de desactivar dicha función en los iPhones. A pesar de esto, el debate en torno a la transparencia tecnológica y la ética no se hizo a esperar, llevando a Apple a enfrentar múltiples acciones legales.

Usuarios afectados por el batterygate reciben depósitos de Apple

Es así como recientemente, se reveló que el fabricante comenzó a pagar sumas de dinero a las personas afectadas por sus controvertidas decisiones en 2017. Esto no se extendería unicamente aempresas, sino también a diversos usuarios. Según un informe de MacRumors, donde varios lectores informaron recibir depósitos en sus cuentas por aproximadamente US$ 92,17 dólares.

Este pago resultó ser una compensación por el incidente conocido como el batterygate de Apple. Además de que el sitio web creado para este acuerdo se actualizó el diciembre pasado, indicando que los pagos se realizarían durante este mes. Una noticia que generó expectativas entre aquellos afectados por el batterygate –y posiblemente algún que otro moroso–.

Compensaciones prometidas por el gigante

En cuanto a la demanda colectiva inicial, esta alega que las acciones de Apple durante el batterygate, y la desinformación hacia los propietarios; prácticamente obligó a los consumidores a actualizarse a la siguiente generación de iPhone. Esto incluso antes de que los usuarios experimentaran el agotamiento natural de sus baterías, tal como Apple aseguraba.

Aunque en un principio no admitieron ningún delito, Apple logró llegar a un acuerdo para resolver el caso relacionado con el batterygate. Según los términos pautados, la compañía se comprometió a pagar una suma que oscilaba entre los 310 y 500 millones de dólares. Sin embargo, esto dependería de la cantidad de reclamaciones por parte de los consumidores – que claramente no serían pocas–.

Afectados por el batterygate reciben los primeros pagos

Para ser elegibles en las reclamaciones, los usuarios debían cumplir ciertos requisitos. Principalmente, presentarse antes de octubre de 2020 y haber tenido alguno de los modelos de iPhone entre las generación 6, 7 y SE.Además, estos dispositivos debían ejecutarse en la versión específica de iOS del 2017, los cuales experimentaron dicha disminución en el rendimiento.

Inicialmente, se estimaba que los montos de compensación ascenderían a 65 dólares. Sin embargo, recientes informes de las personas que recibieron sus pagos, informaron de depósitos de US$ 92.17 dólares. Aunque esto es mayor a lo esperado, para muchos no representa una compensación por la compra de nuevos dispositivos. Sin mencionar que la compensación llegaría siete años después del incidente del batterygate.

Apple responde a los problemas y compensa a sus usuarios

El retraso en los pagos de compensación se debe en parte a un problema que Apple logró superar a mediados del año pasado. Según el bufete de abogados encargado de representar a la compañía en el caso del batterygate. Un problema que resultaría en el aplazamiento de los pagos hasta este año, sería en diciembre cuando se realizó el primer anuncio oficial.

Mientras tanto, los afectados por las malas decisiones de Apple y propietarios de dispositivos como el iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus y iPhone SE continúan recibiendo los pagos correspondientes por los daños causados en 2017. Unos que si bien no parecen mucho, sin duda son una ayuda económica bienvenida para muchos de estos consumidores.

A pesar de que el escándalo del batterygate afectó la reputación de Apple, la compañía se muestra comprometida a tomar medidas en la situación. Esto con el fin de reconstruir la confianza de sus clientes. De ahí que el hecho de realizar pagos de compensación sea un paso significativo. Ya que al proporcionar cheques a los afectados, Apple demuestra su disposición a reparar los daños.