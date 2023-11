AWS cree que la IA está en pañales pero que se desarrollará a un ritmo muy rápido

Después de que el CEO de AWS, Adam Selipsky, asegurara que los proveedores cloud como su empresa no pueden limitarse a confiar en un único modelo de Inteligencia Artificial, “y lo que ha pasado en los últimos 10 días muestra claramente por qué”, en clara alusión a Microsoft y OpenAI, otros ejecutivos de la compañía insisten en esta idea: la IA está en pañales, los modelos fundacionales aún se están desarrollando y no está claro cuáles prevalecerán y para qué propósitos.

Swami Sivasubramanian, vicepresidente de IA en AWS, enumeraba en su conferencia de re:Invent que se está celebrando en Las Vegas (Estados Unidos) la larga lista de novedades que AWS está introduciendo en su extenso catálogo de productos y servicios. Más allá de Amazon Q, este directivo se centraba en otros productos como AWS Bedrock, que permite a cualquier desarrollador, empresa e, incluso, cualquier persona, crear aplicaciones basadas en IA, siendo el sistema el que elige el mejor modelo fundacional para ponerla en marcha.

“Creemos que no hay un modelo único y que estos modelos seguirán evolucionando a velocidades sin precedentes. Por eso los clientes necesitan la flexibilidad de utilizar diferentes modelos en diferentes puntos para diferentes casos de uso”, defendía. Bedrock, por ejemplo, ofrece modelos de principales proveedores Llama de Meta, Amazon Titan, Claude 2 from Anthropic, Command and Embed de Cohere, Jurassic-2 de AI21 Studio, y Stable Diffusion de Stability AI.

Todos estos modelos pueden ser utilizados para diferentes usos, como generación de texto, de imágenes, código, etc. En la explicación práctica de cómo se integran estos modelos de IA en sus productos, Sivasubramanian apostó por utilizar Titan (de su empresa hermana Amazon) para mostrar cómo genera imágenes. La justificación fue que este generador de imágenes “tiene puntuaciones más altas que muchos otros modelos líderes más importante”. En cualquier caso, este directivo también explicaba que se comprometieron con la Casa Blanca a principios de este año para promover el desarrollo responsable de la tecnología de IA. Por ello, todas las imágenes generadas a partir de Titan tendrán una marca de agua invisible de forma predeterminada.