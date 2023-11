Cómo aplicar la inteligencia artificial en una empresa y que de resultados

Desde la llegada de innovaciones como ChatGPT y Dall-E, no cabe duda de que la industria experimentó cambios revolucionarios. En este sentido, cambiando la manera en que se llevan a cabo los procesos. Hasta el punto, en el que tanto grande como pequeñas empresas empezaron a hacer uso de la inteligencia artificial en sus procesos internos. Ya sea para automatización o para interactuar con los clientes.

Después de todo, la inteligencia artificial conlleva múltiples beneficios. Desde mejorar la eficiencia mediante automatización de tareas, hasta una toma de decisiones más informada, análisis de datos eficiente y mucho más. Sin embargo, para conseguir esto, es necesario ir más allá de simplemente elegir una IA y decirle a los empleados que la utilicen. Si se quieren ver resultados, es imprescindible idear una estrategia.

Identificar objetivos y oportunidades de aplicación de la inteligencia artificial en la empresa

Para implementar la inteligencia artificial de manera adecuada, es necesario tener claro dónde dirigir esta aplicación. En este sentido, es crucial definir objetivos y necesidades de la empresa siguiendo los KPI o Indicadores Clave de Rendimiento. El objetivo es conocer los problemas que la IA puede solucionar, estableciendo expectativas en resultados y cómo se medirán.

Una vez identificado estos puntos, proceder a idear una estrategia para cumplir con las necesidades específicas de la organización. Asimismo, teniendo en cuenta los objetivos anteriores, lo cual ayuda a reducir el abanico de opciones de IA y herramientas para alcanzarlos. Una decisión que también es crucial para mejorar la adaptación de dicho proceso.

Tomar nota de las capacidades y limitaciones de la IA

Si bien la inteligencia artificial es una herramienta importante, no significa que pueda hacerlo todo. Ya que existen tareas que no son sencillas de automatizar, dependiendo del sector y el tipo de empresa. Un aspecto que es crucial tener en cuenta para establecer objetivos realistas. Esto se debe que no siempre sus predicciones son infalibles, pero aun así representan una ventaja al analizar grandes conjuntos de datos.

Evaluar la capacidad de adaptación de los empleados

La implementación de una inteligencia artificial en una empresa no sería exitosa sin empleados capacitados para utilizarla. Ya que cuando la estrategia de IA falla, una de las principales causas es la resistencia al cambio por parte de los trabajadores. Por ello es importante reconocer si el equipo es capaz de abordar esta transformación. Así como garantizar la capacitación para utilizar efectivamente estas nuevas herramientas.

Integración de la inteligencia artificial en la empresa

Después de todo esto, es posible proceder con la creación de un modelo de inteligencia artificial específico para la empresa o adaptarse a uno existente. Pero no importa cuál sea la elección, es necesario realizar implementarlo con cautela. Ya que un proceso acelerado resultaría en fallas en el sistema. Razón por la que muchas empresas terminan chocando contra una pared oestancamiento.

Es crucial entender que la implementación de una inteligencia artificial puede llevar meses o incluso más de un año. Especialmente si se decide construirla desde cero. Si se desea una ruta más fácil y sencilla, lo ideal es optar por un sistema de IAexistente. Así como contratar proveedores de soluciones especializados en este sector, obteniendo asistencia durante el proceso de instalación y capacitación.

Medir los resultados

El proceso de implementación no termina una vez establecido en el sistema de la empresa. Es necesario realizar pruebas durante un periodo de tiempo, con el fin de asegurar que cumple con su objetivo y conocer el nivel de efectividad de la inteligencia artificial. Así como la recepción por parte de los clientes o la efectiva de los empleados en el uso de estas nuevas herramientas.

Es crucial evaluar siguiendo métricas concretas, como la facilidad de la toma de decisiones o cómo mejoró la productividad después de los cambios. En este punto, es crucial prestar atención en caso de hacer cambios propicios el sistema con el fin de optimizar el rendimiento de la IA. Esto va desde modificar los algoritmos hasta incorporar nuevas funcionalidades o eliminar aquellas que no resulten beneficiosas para el proyecto.