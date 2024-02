“Sólo uno de cada 3 millonarios podría llegar a tener un Bitcoin”

Dado el creciente interés en las criptomonedas, ¿cuál fue la motivación principal para lanzar Fazil Crypto en España y cómo se alinea esto con la misión de la empresa?

El año pasado, cuando apostamos por que 2024 sería el gran año para Bitcoin, había muchas dudas. No era tan evidente para muchos como ahora, especialmente al ver cómo está comenzando a mejorar el escenario para Bitcoin tras unos años más complicados. Este cambio es un indicador claro del enorme potencial que existe a nivel mundial, y en particular en España, donde solo el 5% de la población ha invertido en criptomonedas. En Fazil, no vimos esto como un impedimento, sino como una muy buena oportunidad.

Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la inversión en criptomonedas al 95% de la población que aún no ha dado el paso, ofreciéndoles una plataforma segura, con sede en España, que cumple rigurosamente con la normativa local y europea, proporcionando así la máxima seguridad para aquellos interesados en invertir en criptomonedas desde nuestro país u otros. Nos dimos cuenta de que la mayoría de las aplicaciones existentes se orientan al 5% que ya invierte y entiende el sector, ofreciendo numerosas funcionalidades que a menudo pueden resultar abrumadoras para quienes buscan algo más sencillo y directo.

Por eso, nuestra estrategia se ha centrado en simplificar lo que parece complicado en todo este mundo de tecnología blockchain y criptodivisas, haciéndolas accesibles para todos, sin complicaciones y de manera intuitiva.

¿Por qué consideraste que 2024 era el momento adecuado para lanzar Fazil Crypto, especialmente en el contexto económico actual?

En 2023, vimos que ya estábamos consolidándonos bastante en el mercado español con Fazil Neobank, creando cuentas a usuarios que llegan a nosotros de forma orgánica. Sin embargo, veíamos que venía algo grande en el horizonte con Bitcoin y las criptomonedas y no quisimos quedarnos al margen. Aunque el sector había tenido sus altibajos, algo nos decía que el 2024 iba a ser un año clave. Entre el halving de Bitcoin, la posible llegada de ETFs de Bitcoin en Estados Unidos que finalmente han sido aprobados, y la ley MiCA en Europa, que seguramente entrará en vigor este año, se nos presentaba una oportunidad de oro.

Pensamos que todo esto no sería simplemente algo que ayude a crecer al sector de las criptomonedas, sino el comienzo de una adopción masiva que se veía venir. Queríamos terminar el 2023 con todos los deberes hechos y estar preparados para cuando llegara esa nueva gran ola para poder surfearla. Así que trabajamos durante muchos meses en la sombra para conseguir lanzar Fazil Crypto a final del 2023, y dar solución a ese 95% de españoles que aún tienen que descubrir el mundo cripto. Nuestra idea era muy clara: facilitar el acceso a las criptomonedas, haciendo que el proceso fuera seguro y muy sencillo para que nadie pueda decir que le parece complejo.

El mercado ya ofrecía varias plataformas y aplicaciones para el intercambio de criptomonedas antes del lanzamiento de Fazil Crypto. ¿Qué hace única a Fazil Crypto frente a estas opciones y cómo planea captar la atención de los inversores cripto?"

Si bien es cierto que ya había varias plataformas de criptomonedas en el mercado, la mayoría estaban pensadas para ese 5% de la población que mencionaba, que ya tiene experiencia con la tecnología blockchain y los criptoactivos. En Fazil Crypto, nos dimos cuenta de que, especialmente en España, aunque vamos a por más mercados, no había tantos actores locales en este espacio. Por tanto, nos pareció una oportunidad de oro el poder diferenciarnos entrando al mercado con una propuesta que se centra en el 95% y no en el 5%.

Me gusta remarcar que nuestro enfoque ha sido diseñar Fazil Crypto para ser super accesible y fácil de usar, pensando especialmente en aquellos que buscan una plataforma segura y regulada, pero que al mismo tiempo quieren algo intuitivo y sin complicaciones. Queremos que cualquier persona, sin importar su nivel de experiencia previa, encuentre en Fazil Crypto una puerta de entrada amigable al mundo de las criptomonedas y creo que sin duda lo estamos logrando.

Los últimos años han sido particularmente complicados para el mundo de las criptomonedas, con la caída de algunos exchanges ubicados en paraísos fiscales y una creciente reticencia por parte de la población hacia la adopción de criptomonedas, aunque esta tendencia parece estar cambiando. En este contexto, ¿cómo asegura Fazil Crypto la protección de sus usuarios y cómo aborda las regulaciones financieras para restaurar la confianza en este mercado?

Es cierto que últimamente, el sector de las criptomonedas ha pasado por varios baches, especialmente por la caída de algunos exchanges que operaban en paraísos fiscales y sin acogerse a ninguna regulación y evidentemente no hicieron las cosas bien. En Fazil Crypto, hemos tomado esto muy en serio y hemos puesto todo nuestro esfuerzo en asegurarnos de que nuestros usuarios estén protegidos y que todo lo que hacemos esté bien alineado con las normas aquí en España.

A diferencia de algunas plataformas que prefieren operar desde lugares con regulaciones más laxas, nuestro enfoque es respetar completamente la normativa en España y por tanto en Europa. Desde el principio teníamos claro que debíamos de cumplir con todos los requerimientos del Banco de España y la CNMV para poder operar. Además, estamospreparándonos para la llegada de la ley MiCA en Europa, que va a marcar un antes y un después en cómo se regula el espacio de las criptomonedas en toda Europa.

Es importante también decir en este punto que, con el objetivo de proporcionar la mayor seguridad posible a nuestros clientes, decidimos aliarnos con el mayor proveedor de liquidez de criptomonedas de España, regulado localmente y con seguro de hasta 150 millones de euros. Además, las cuentas de los usuarios están separadas del balance de la empresa, ofreciendo una capa extra de seguridad. Todo esto asegura que los fondos de nuestros clientes estén blindados.

Estas medidas son cruciales para reconstruir la confianza en el sector y asegurar que los incidentes pasados no se repitan. En Fazil Crypto, nos esforzamos por ser un referente de seguridad y transparencia en el mercado, anticipándonos todo lo que podemos a las regulaciones y garantizando la protección de nuestros usuarios.

Has mencionado anteriormente que Bitcoin puede considerarse como una 'vacuna contra la inflación'. ¿Podrías profundizar en esta idea y cómo ves el futuro de las inversiones en criptomonedas?

Comprender Bitcoin como una 'vacuna contra la inflación' nos da una perspectiva interesante sobre todo en estos tiempos en los que una especie de pandemia de inflación penetra cada vez en más y más territorios. A diferencia de las monedas tradicionales, que pierden valor tras la impresión excesiva de dinero por parte de quienes controlan la impresora, Bitcoin emerge como un valor refugio para muchos, gracias a su suministro limitado y su naturaleza descentralizada y deflacionaria. Estas cualidades hacen que pueda jugar un rol similar al que han jugado el oro o las joyas tradicionalmente, sirviendo como un posible valor refugio en periodos de alta inflación.

Personalmente, no veo a Bitcoin tanto como un medio de intercambio cotidiano, sino más bien como una buena opción de almacenamiento de riqueza o un valor refugio frente al deterioro del poder adquisitivo de las monedas fiat. Históricamente, hemos utilizado la moneda corriente para transacciones diarias, mientras que joyas, oro e inmuebles han servido para preservar valor a largo plazo al margen del dinero corriente. En este sentido, considero a Bitcoin como una herramienta que tiene mucho sentido para este fin.

De cara al futuro, Bitcoin y, por extensión, las criptomonedas, están ganando terreno como alternativas de inversión legítimas y cada vez más aceptadas. No solo los inversores individuales están adoptándolas, sino también entidades institucionales que buscan diversificar sus carteras de inversión. Es importante tener en cuenta que, solo entre el gobierno de Estados Unidos y los fondos que respaldan los recién aprobados ETFs de Bitcoin, ya poseen aproximadamente el 7% del total de Bitcoin que existirá. A pesar de su volatilidad, la creciente adopción y el avance hacia una regulación más definida apuntan hacia un futuro en el que las criptomonedas podrían consolidarse como vehículos de inversión más estables y confiables.

¿Cómo ve la adopción de las criptomonedas en España y qué papel espera que juegue Fazil Crypto en este panorama?

Personalmente, soy optimista respecto al crecimiento del mercado de criptomonedas aquí. Creo y espero que para finales de 2025, la proporción de españoles que han invertido en criptomonedas aumente del 5% actual a un rango entre el 15% y el 20%. Este crecimiento no solo reflejará una mayor adopción y confianza en las criptomonedas sino también el éxito de nuestra misión en Fazil Crypto de hacer accesible este mundo a una mayor parte de la población.

Creo que el crecimiento va a ser inevitable y todo es gracias a la naturaleza de Bitcoin como la madre de todas las criptomonedas. Tenemos que darnos cuenta de que sólo existirán 21 millones de Bitcoins. Ni uno más. Con esto en mente, un día me pregunté qué pasaría si todos los millonarios del mundo quisieran tener un Bitcoin, simplemente como capricho. La respuesta es que no podrían. Con más de 59 millones de millonarios en el mundo y un suministro máximo de 21 millones de Bitcoins, nos enfrentamos a una realidad donde sólo uno de cada 3 millonarios podría llegar a tener un Bitcoin. En este contexto, poseer incluso un solo Bitcoin podría simbolizar una distinción social significativa, dando lugar a los "Bitcoinarios", una nueva clase social en la que sólo entrarían quienes posean al menos una unidad de esta criptomoneda.

Mirando hacia el futuro, ¿cuáles son los próximos pasos para Fazil Crypto y cómo planea seguir innovando en el espacio de las criptomonedas?"

En Fazil Crypto, estamos realmente emocionados por lo que nos depara el futuro. Nuestro principal objetivo es mantener la simplicidad en nuestra aplicación, para captar ese 95% de usuarios que buscan facilidad sin complicaciones, pero eso no nos detiene de seguir innovando. Estamos en proceso de integrar nuevas funcionalidades que permitirán a nuestros usuarios interactuar directamente con la blockchain de forma intuitiva, sin necesidad de ser expertos en tecnología.

Al igual que enviamos correos electrónicos sin comprender a fondo la tecnología detrás de ellos, nuestros clientes podrán transferir valor de manera sencilla, económica y rápida a cualquier parte del mundo, sin tener que conocer los detalles técnicos. Nos encontramos en un momento tecnológico que nos permite realizar operaciones que hace tan solo 15 años eran inimaginables, y estamos plenamente comprometidos a aprovecharlo al máximo. Por supuesto, todo esto manteniendo nuestro compromiso con la simplicidad y la seguridad para todos nuestros usuarios.