Sin trabajo, sin sueldo y sin cobertura sanitaria durante su embarazo. Esta es la situación de una joven policía de prácticas destinada en Ronda que ha sido despedida por estar embarazada, a solo dos meses de terminar su formación. Según la denuncia sindical, los superiores no le han dado opción a decidir, y aseguran que la han dejado «sin sueldo ni cobertura sanitaria de Muface», algo que consideran una «injusticia».

La decisión está basada en en el punto 8.3 de la Resolución de 18/04/2017, que recoge la suspensión de los procedimientos a «aquellas aspirantes que, por su estado de gestación o lactancia, no puedan continuar en ellos o completarlos, debido a que la realización de determinados ejercicios o prácticas pudieran poner en peligro la salud de la madre o del feto». Sin embargo, desde el sindicato Jupol aseguran que la alumna, nacida en Almería, ya ha cumplido con los módulos de formación más peligrosos, por lo que y sólo tendría por delante temario y ejercicios de oficina. En concreto, la joven llevaba ya “más de ocho meses de formación práctica y estaba a solo dos meses de finalizarlas”.

Además, este despido choca, según Jupol, con el informe emitido por los propios servicios de Prevención de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental en el que sede leer textualmente que "se considera que las medidas adoptadas son las adecuadas, no apreciándose agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan afectar negativamente a su situación de embarazo».

Una difícil situación agravada por la pandemia de coronavirus. Y es que esta decisión llega en el peor de los momentos, en pleno confinamiento por un estado de alarma. «Ante un panorama donde actualmente se encuentra todo paralizado y sin poder salir de casa, la futura madre soltera no va poder regresar con sus padres, causándole todo ello una situación de desamparo", denuncian desde el sindicato. La joven no podrá hacer frente a los gastos de alquiler, facturas y alimentación y lo que es peor, denuncian, "no va a poder solventar su falta de cobertura médica, lo que conlleva que no será asistida por ningún ginecólogo ni podrá realizarse prueba alguna».

“Me siento impotente y desamparada”

La propia joven ha remitido una carta en la que explica su dura situación. Se siente dolida por el hecho de que en ningún momento se le haya dado la opción de elegir si pedía la baja a su médico, pese a estar en perfecto estado, o proseguir con sus prácticas. No entiende que se le haya comunicado esta decisión en pleno estado de alarma, cuando se ve atada de pies y manos. Se siente “impotente” y “desamparada”, sin trabajo y sin su cobertura sanitaria habitual. “Durante el tiempo que dure la paralización van a dejarme literalmente sin nada”, explica la joven. Aún así,d ice sentirse orgullosa del Cuerpo al que quiere pertenecer y lucir en un futuro su uniforme.