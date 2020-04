¿Reeditar los Pactos de La Moncloa contra el coronavirus?

El impacto del coronavirus en España ha superado la crisis netamente sanitaria, para expandirse también hacia el ámbito económico y social. Los demoledores datos del paro atestiguan que la epidemia no solo afecta a la salud de los ciudadanos. El Gobierno ya ha anunciado su intención de lanzar un plan de “reconstrucción” del país, una vez superada la crisis, y valoran “positivamente” el marco de un acuerdo a nivel nacional similar a los Pactos de La Moncloa que se rubricaron en 1977. Así lo ha señalado el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos que ha asegurado que el Ejecutivo “vería bien” apostar por una fórmula similar a los acuerdos que marcaron “un tiempo de arranque en lo democrático y lo económico” en la España de la Transición. En todo caso, el ministro lo ha condicionado a dos supuestos, que se promuevan, una vez superada la crisis sanitaria y siempre que sirvan "para mejorar la vida de la gente, no para perjudicarla”.

“Si nos planteamos un proyecto de país, de carácter nacional, de acuerdo... viene muy bien, porque la unidad y el compromiso siempre fortalecen estos proyectos de carácter nacional”, ha sostenido Ábalos en una entrevista en RNE. En este sentido, el titular de Transportes ha matizado que no se trataría “exactamente de esa figura”, en relación a los Pactos de La Moncloa, pero si “cualquier otra que supusiera un acuerdo en ese sentido”. Al Ejecutivo “le parecería bien” y lo consideran “un marco positivo”. “Conseguir una mayor concertación de acuerdo viene muy bien, es una de las líneas que hay que trabajar”, ha asegurado.

Sánchez llamará a Casado

Sobre las críticas de la oposición por la “unilateralidad” con la que el Gobierno ha adoptado las últimas medidas restrictivas, adoptando sin consenso y en menos de 24 horas el cese de la actividad productiva, Abálos ha revelado la intención del presidente del Gobierno de llamar a Pablo Casado, que se había quejado expresamente de que esa comunicación todavía no se había producido, y al resto de representantes de los partidos políticos para ponerles al día de la evolución de la emergencia sanitaria. También desde el Gobierno y el grupo parlamentario se están realizando diversos contactos, ante la necesidad de sacar adelante en el Congreso los últimos decretos aprobados en el Consejo de Ministros. Esta interlocución no supone, sin embargo, que el Ejecutivo vaya a atender las demandas de estas formaciones. “Vamos a ver. el Gobierno está abierto a las propuestas que se plantean, pero para mejorar la vida de las personas, no para perjudicarlas”, ha zanjado Ábalos.