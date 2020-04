“El momento más duro, cuando no podemos dejar pasar a los que han perdido a un familiar”

La empatía se ha convertido en una de las “armas” de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil a la hora de tener que frenar el paso de personas que quieren trasladarse de un lugar a otro para asistir a un familiar enfermo o, lo que es especialmente dramático, porque ha fallecido.

Héctor Teixeira, un guardia del Sector de dicha Agrupación en La Coruña, explica a LA RAZÓN que “la experiencia que tenemos por los siniestros a los que tenemos que acudir, en los que hay personas fallecidas junto a familiares que están heridos o ilesos, nos proporciona la experiencia para afrontar estas difíciles situaciones”.

“Es complicado convencer a una persona que ha perdido a un familiar directo, a su padre, a su madre, a un hijo, de que no puede continuar su viaje. Le hacemos ver que cuando llegue a destino tendrá las mismas dificultades que a la salida, que no hay hoteles en los que alojarse, que no se pueden celebrar duelos...”.

En esos momentos de dolor, los argumentos son difíciles de interiorizar por parte de estas personas y “lo que hacemos es mostrar toda la empatía posible, con toda la sinceridad porque nos ponemos en su situación. Al final, se les convence y, por supuesto, les ofrecemos todo tipo de ayuda para tengan información de que en qué lugar se encuentra el cuerpo de su familiar, trámites, etcétera”.

Teixeira subraya que muchas veces se ve a la Agrupación de Tráfico como una unidad que se encarga de sancionar a los infractores del Código de la Circulación, que también, cuando la mayoría de los servicios que se prestan,son de carácter humanitario”.

No sólo en los accidentes, sino también en las averías, personas que se sientes indispuestas cuando realizan un viaje y tantas otras circunstancias.

“En estos días de la pandemia del COVID 19, realizamos todo tipo de actuaciones. Por citar un caso, a una anciana de unpueblo se le inflamó la pierna y no lograba que nadie le atendiera telefónicamente. Nos llamó a la Guardia Civil, al 062, y acudimios a su domicilio. Después al consultorio y le pedimos al médico que la llamara. Le prescribió el medicamento, que le compramos en la farmacia y se lo entregamos. Ya ha bajado la hinchazón”.

Este fin de semana se van a reforzar los controles. Algunos, que ya han sido anunciado, son “barreras” cuya localización se puede consultar en página de la DGT. Vamos a actuar con toda la autoridad, y también con toda la comprensión en los casos que así se requiera, para que nadie se salte ls normas de confinamiento. Es absurdo ponerse en carretera, si el viaje no está justificado, cuando sabes dónde te van a parar. Además de esas barreras, hay otro tipo de controles que no se anuncian por si alguien busca rutas alternativas o trata de hacernos una jugarreta”.

Insiste en que los ciudadanos van a encontrar estos días en la Agrupación de Tráfico, como en el resto de la Guardia Civil, el espíritu benemérito que la preside desde su fundación. “Las normas que han sido dictadas han de cumplirse porque va en beneficio de todos los ciudadanos; ir de “listillo”, tratar de engañarnos; retrasar el viaje a los que realmente necesitan hacerlo, va en perjuicio de todos”.

A este respecto, Teixeira subraya que en los primeros días del confinamiento se daban más casos de los que se presentaban en los controles con falsos argumentos, pero que el numero ha descendido de forma considerable con el paso de los días. “El 062 funciona las 24 horas del día y la persona que sienta una necesidad, que crea que debe denunciar una situación, no debe dudar un instante en hacerlo. Más pronto que tarde tendrá a la Guardia Civil a su lado”.