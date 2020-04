Casado advierte de que no admitirá que la crisis del coronavirus se utilice para cambiar el régimen

El líder del PP, Pablo Casado ha destacado que “España sigue de luto”. Tras recordar las cifras de los fallecidos a consecuencia del Covid-19 tuvo un recuerdo especial para todas esas familias que no se han podido despedir de sus seres queridos. Por ello los populares siguen reivindicando el “luto nacional” y pide a los españoles que saquen a sus balcones banderas nacionales con crespones negros.

Para Casado, España está inmersa en una crisis emocional, sanitaria, económica, democrática y política. Destaca que su partido ha primado en esta crisis “la unidad de acción”, porque lo importante era “salvar vidas”, pero advierte de que “no se puede remar en una dirección cuando hay un precipicio”. “No queremos pensar cómo hubieran actuado los partidos si gobernáramos nosotros”, indicó el líder de los populares. Aseguró que los tres atributos del Gobierno que considera debe cambiar son la arrogancia, la mentira y la incompetencia. Casado cree que no pedir disculpas, no pedir ayuda u ocultar la verdad “no son la mejor acción”. Además, ha ofrecido al Gobierno la ayuda de su comité de crisis que cuenta con ex presidentes del ICO, ex ministros de Sanidad que superaron otras crisis sanitarias o ex ministros económicos con experiencia; un ofrecimiento que ha hecho ya en otras ocasiones.

Pactos de la Moncloa

Ante la formula de reeditar unos nuevos pactos de la Moncloa, Casado consideró que “no suena muy sincero” por parte del Gobierno, máxime cuando se ha pasado 15 días sin levantar un teléfono y sin informarle de los decrestos que iba a llevar a cabo y del resto de medidas adoptadas; unos decretos sin consenso, subrayó. El líder del PP destacó que los Pactos de la Moncloa fueron entonces para superar un “régimen intervencionista hacia una democracia” y llamó a reivindicar las instituciones democráticas. “Dialogo social, sí; pero cambio de régimen, no”, destacó. Advierte de que “lo más peligroso es que conllevara a un cambio de régimen encubierto” por lo que llama a fijarse en lo que se hizo en esos pactos de La Moncloa de 1977. Recuerda que cualquier pacto tiene que estar evidenciado en el Parlamento y abierto también a los diferentes sectores. Avisa el hecho de que no se planteen como “señuelos” para no rendir cuentas.

Sobre al crisis democrática subrayó que el PP garantiza la prórroga del estado de alarma “lo que significa que la soberanía nacional se representan en las Cortes” y recordó que por ello “las Cortes no están de cuarentena”. Por ello exigió que las funciones parlamentarias se recuperen “cuanto antes”, algo que también reclamaron en su momento y recordó que eso ya lo pidieron cuando pidieron una comisión de seguimiento sobre el coronavirus.

Ante la crisis ecónomica

Además, Casado a presentado un decálogo de medidas ecónomicas que ha remitido también al Ejecutivo. Entre ellas apuesta por una paga extra para los profesionales sanitarios, sueldo bruto durante el estado de alarma para los trabajadores de sectores esenciales, condonación del impuesto de sucesión y donaciones en toda España a las familias de fallecidos por coronavirus, exención de cotizaciones a autónomos y de impuestos a Pymes, seguridad jurídica en los ERTE, aplazamiento voluntario del pago de impuestos, devolución de los 2.500 millones de euros a las Comunidades autónomas, liquidez inmediata e ilimitada -los 200.000 millones de euros ya se han agotado-, plan de choque de reactivación económica o un plan de flexibilización y competitividad son algunas de las medidas.