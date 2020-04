Las 100 preguntas que Sánchez sí tendrá que responder sobre el coronavirus

«El problema no son las preguntas, el problema es no tener respuestas». Esta reflexión fue verbalizada recientemente por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en torno a la credibilidad que, en esta crisis, se juegan las instituciones. Lo hizo en un momento en el que al Gobierno presidido por Pedro Sánchez se le acumulan las preguntas sin contestar. Desde la ciudadanía, los medios y los partidos. Éstos últimos, especialmente la oposición liderada por el PP, y conformada también por Vox y Cs, han registrado en el Congreso centenares de preguntas al Ejecutivo en torno a cuál está siendo y será la respuesta de la administración central a la crisis sanitaria que ha parado el país, pero también a la crisis económica y social que se avecina. Cuestiones también de los profesionales de la información, que durante semanas –hasta ayer, que se cambió el formato de las ruedas de Prensa tras la protesta de más de una decena de medios– han visto cómo se les hurtaba la capacidad de formularlas libremente al tener que pasar previamente por el filtro de Moncloa. Las registradas por los partidos políticos tardarán en ser respondidas, especialmente ahora que PSOE y Podemos han hecho entrar al Parlamento en una suerte de hibernación, al verse paralizados los plazos y limitado el control al Ejecutivo. Preguntas, en todo caso, a las que el presidente y su Gobierno, antes o después, no tendrán más remedio que dar respuesta. Las cien siguientes son sólo algunas de ellas.

1. ¿Asumirá su Gobierno responsabilidades políticas al finalizar la crisis sanitaria?

2. ¿Qué influencia considera que tuvo la no suspensión de eventos multitudinarios en la primera semana de marzo, como las marchas del 8-M, en el desarrollo de la pandemia?

3. ¿Cree que la adopción de medidas de tanta gravedad como las que se están adoptando pueden imponerse sin informar primero a los grupos del Congreso?

4. ¿Considera que su actitud hacia la oposición ha sido leal? ¿Qué medidas ha aprobado sin consultar a la oposición?

5. ¿Considera que se mantienen intactos los derechos políticos después de que la Mesa del Congreso haya suspendido los plazos impidiendo la efectividad de las iniciativas políticas?

6. ¿Qué medidas de vigilancia puso en marcha en enero ante la posibilidad de aparición de brotes del virus en nuestro país?

7. ¿Cuál era en enero el contenido del protocolo de actuación del Gobierno frente a la epidemia?

8. ¿En qué fechas se diseñó y distribuyó públicamente el protocolo frente al coronavirus?

9. ¿Por qué motivos en enero el Ministerio de Sanidad, en la versión actualizada del procedimiento de actuación, no adoptó las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)?

10. ¿Qué informes han emitido en estos meses el Instituto de Salud Carlos III y el CSIC y qué recomendaciones incluyeron?

11. ¿Por qué desoyó la petición de la oposición de controlar los vuelos de China y de Italia en las semanas previas a la declaración del estado de alarma?

12. ¿En qué momento tuvo constancia de los informes elaborados el 30 de enero y el 7 de marzo por la OMS sobre el coronavirus y por qué motivos no se siguieron sus recomendaciones?

13. ¿Cuándo tuvo constancia de las recomendaciones realizadas el día 3 de marzo por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y por qué motivos no se siguieron dichas recomendaciones?

14. ¿Está siendo efectiva la decisión de centralizar el abastecimiento de equipamiento de protección para todo el Sistema Nacional de Salud?

15. ¿Cuál es el número exacto de test de detección rápida que se van a distribuir en cada comunidad?

16. ¿Cuál es el número exacto de test de diagnóstico que se han realizado en España?

17. ¿Cuál es el número exacto de personas que han muerto por infección secundaria en España, desde el inicio de la crisis en diciembre de 2019?

18. ¿Qué medidas se adoptaron antes de la expansión del virus para asegurar la disponibilidad de test de diagnóstico?

19. ¿Tuvo constancia, antes de la expansión del virus, de si algún kit de detección del coronavirus utilizado en el Servicio Nacional de Salud estaba dando problemas de sensibilidad?

20. ¿Cuándo piensa publicar en la Plataforma de Contratación la adjudicación de la compra de miles de test diagnóstico defectuosos y cuáles son las causas por las que se insistió en comprar productos a una empresa cuyo país de origen niega su eficacia comprobada?

21. ¿Cuál es el criterio técnico tenido en cuenta para efectuar los test de diagnóstico?

22.¿Qué criterios sustentados en la evidencia científica explican los cambios en la estrategia para realizar estos test desde el mes de febrero de 2020?

23. ¿Cuál ha sido el reflejo de esos cambios en las políticas de aplicación de los test?

24. ¿Qué medidas se adoptaron, antes de la transmisión comunitaria del virus, para garantizar una atención de calidad en los centros de salud ante las posibles bajas que podrían afectar a los profesionales sanitarios?

25. ¿Qué fechas maneja para poner en marcha medidas efectivas que garanticen el suministro de equipos de protección individual (EPI) frente al coronavirus para los profesionales del Sistema Nacional de Salud?

26. ¿Qué valoración hace de la decisión de algunas comunidades de someter únicamente a la prueba a los sospechosos de gravedad o de riesgo y no seguir la recomendación de la OMS de hacer pruebas a todas las personas con síntomas de la enfermedad?

27. ¿Qué medidas se tomaron antes de la expansión del virus para proteger a los trabajadores sanitarios?

28. ¿Cuál es el número de profesionales sanitarios que han sido contagiados, ingresados y fallecidos?

29.¿Qué datos maneja sobre infectados y los motivos por los que existe tanta desorganización entre comunidades?

30. ¿Por qué motivos el Gobierno publica diariamente las cifras de casos confirmados, fallecidos, ingresados en UCI y dados de alta a las 12 horas, si los datos que ofrece corresponden a las 21 horas del día anterior?

31.¿Cuáles fueron las medidas adoptadas para prevenir la propagación del coronavirus en residencias de mayores?

32. ¿Cuántos test se han realizado en residencias de ancianos, tanto a internos como a profesionales en toda España?

33. ¿Cuál ha sido la dotación de personal sanitario y de recursos materiales en las residencias para hacer frente a la crisis?

34. ¿Se ha cumplido con las exigencias del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad para priorizar la atención médica-social a personas mayores y con discapacidad?

35. ¿Se ha dado solución a las carencias de protección planteadas por los conductores de ambulancias?

36. ¿Cuándo se dará solución a las carencias de equipos de protección individual para los farmacéuticos y cuándo se realizarán test para dichos farmacéuticos con síntomas del virus?

37. ¿Qué medidas ha previsto para que personas con alteraciones conductuales y con síntomas que se encuentran aisladas en centros residenciales, no vean agravada su situación como consecuencia del aislamiento?

38. ¿Qué material de protección ha llevado el Gobierno a los centros penitenciarios?

39. ¿Qué previsiones tiene para efectuar la desinfección de los centros penitenciarios para evitar la expansión del coronavirus y prevenir el contagio de trabajadores y reclusos?

40. ¿Cuál el es número de EPI contra el coronavirus dispensados a los funcionarios de las prisiones desde marzo?

41. ¿Se ha dotado de protocolos de actuación específicos para la prevención del contagio a los ingresados en centros de detención de extranjeros?

42. ¿Qué previsiones y plazos tiene acerca de desarrollar una web o algún otro soporte con que el poner a disposición de los ciudadanos los informes y la documentación que genere el «Comité de Gestión Técnica del coronavirus»?

43. ¿Qué medidas y plazos maneja para considerar un modelo de corresponsabilidad público-privada que contemple de forma especial a las entidades de acción social para abordar esta crisis junto con los servicios sociales públicos?

44. ¿Qué medidas de coordinación se han seguido con la sanidad privada para garantizar un abordaje asistencial adecuado del coronavirus en toda España?

45. ¿Cuál es el protocolo de seguimiento de los casos de alta del coronavirus?

46. ¿Por qué el Gobierno no considera grupo de riesgo a los ciudadanos que en estos momentos están trabajando fuera de sus casas y no están confinados por el desarrollo de sus funciones profesionales y cuál es la fecha prevista para realizar a estas personas el test del coronavirus?

47. ¿Qué medidas sanitarias y sociales está estudiando el Gobierno una vez que el número de contagios y fallecimientos se haya reducido y puedan darse cambios en las limitaciones establecidas por el estado de alarma?

48. ¿Qué medidas adoptará para evitar situaciones de aglomeración y colapso en el transporte público?

49. ¿Cuál es el apoyo por parte del Gobierno a la investigación de una vacuna y cuáles son los apoyos previstos para la prevención, a los paliativos o a la detección de dicho virus?

50. ¿Qué recursos materiales y personales se han puesto a disposición del Centro Nacional de Biotecnología para poner en marcha el proyecto «Monoclonal Antibodies against 2019-New Coronavirus» así como con compañías biotecnológicas y organizaciones para investigación clínica con las que se está colaborando?

51. ¿Por qué el Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias no puso en marcha el Comité Técnico Permanente solicitado el día 11 de marzo por diversas sociedades para proteger el sistema sanitario de la amenaza del coronavirus?

52. ¿Se ha cumplido el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros del 5 de febrero por el que se creó el Comité de Coordinación Interministerial ante la amenaza para la Salud Pública y que se comprometió a mantener una reunión diaria?

53. ¿Cuál ha sido el asesoramiento al Gobierno en la toma de decisiones para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus hasta la constitución del «Comité de Gestión Técnica del coronavirus» el día 21 de marzo y por qué no fue creado antes?

54. ¿Qué previsiones tiene en torno a la petición del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos sobre la finalización de la formación de los MIR?

55. ¿Cuáles son los motivos por los que se sigue dejando pasar por Ceuta a ciudadanos de otros países que no conocemos si pueden ser portadores del Covid-19 y qué previsiones tiene acerca de cumplir con el cierre de las fronteras terrestres para luchar contra el virus en Ceuta y Melilla?

56. ¿Qué medidas se adoptaron en los centros educativos y cuál fue el protocolo a seguir en ellos al confirmarse algún contagio por Covid-19?

57. ¿Con qué criterio seleccionaba –hasta ayer– La Moncloa las preguntas de los medios de comunicación que luego eran contestadas en las ruedas de Prensa telemáticas?

58. ¿Cuál ha sido el coste de las campañas publicitarias institucionales con lemas alusivos al coronavirus?

59. ¿Qué opinión tiene acerca de si la información transmitida por Radio y Televisión Española se ha realizado con independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor sobre la evolución del coronavirus así como sobre las decisiones del Gobierno para frenarlo?

60. ¿Por qué el presidente del Gobierno consideraba a las Fuerzas de Seguridad y al Ejército un gasto superfluo y cuál ha sido el motivo que le hizo cambiar de criterio durante la pandemia?

61. ¿Ha dado instrucciones a policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones de silenciar posibles contagios, con la prohibición de no hacerlos públicos?

62. ¿Por qué cesó al máximo especialista en riesgos laborales de la Policía tras elaborar el Plan de Actuación para la prevención y protección de los agentes?; ¿tiene esto que ver con que elaborase en enero un protocolo de actuación para policías ignorado por el Gobierno?

63. ¿Por qué motivos se está sancionando a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por emplear material de protección frente al virus, adquiridos por ellos mismos?

64. ¿Cuál es el número exacto de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han sido contagiados, ingresados y fallecidos y cuáles fueron las medidas adoptadas para evitarlo?

65. ¿Por qué motivos no se desplegó en un principio la Unidad Militar de Emergencias en Cataluña y en el País Vasco?

66. ¿Qué medidas ha adoptado para proteger del coronavirus a la Guardia Civil y a la Policía Nacional?

67. ¿Por qué motivos en la tabla de escenarios de riesgo ante el coronavirus se situó a los policías y guardias civiles como un colectivo de baja probabilidad de exposición?

68. ¿Qué impacto económico va a tener el coronavirus en los sectores de la industria, comercio, turismo y transportes y qué planes de contingencia tiene previstos para evitar su perjuicio?

69. ¿Qué partidas de gasto no prioritarias contempla ajustar y cuál es el rigor que se va a exigir a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos?

70. ¿Qué medidas baraja para garantizar el funcionamiento de la Administración Pública en el caso de que los funcionarios no puedan asistir a su puesto de trabajo a causa de la prórroga de las medidas que se establezcan para contener el avance del coronavirus?

71. ¿Cuál ha sido el refuerzo del Servicio Público de Empleo Estatal para dar una respuesta efectiva al incremento de solicitudes de expedientes de regulación temporales de empleo?

72. ¿Qué medidas hay previstas para evitar los abusos que puedan producirse a la hora de acogerse a las ayudas propuestas como consecuencia de la crisis del coronavirus?

73. ¿Va a fiscalizar el gasto de los gobiernos autonómicos en manos de nacionalistas o independentistas para asegurar el destino de los fondos a las necesidades urgentes de los españoles?

74. ¿Qué valoración hace del plan de emergencia para combatir la pandemia del Banco Central Europeo?

75. ¿Qué medidas de carácter fiscal prevé aprobar para paliar las graves pérdidas económicas que sufrirá el sector turístico como consecuencia de la suspensión de las procesiones y otros actos de la Semana Santa?

76. ¿Qué medidas específicas y detalladas adoptará para la promoción interior y exterior para reactivar el sector turístico?

77. ¿Qué medidas va a aprobar para las actividades culturales afectadas?

78. ¿Ha intervenido alguna industria o sector industrial desde la declaración del estado de alarma?

79. ¿Qué mecanismos de ayuda ha ideado para las empresas españolas con sede fuera de nuestro país y que se han visto afectadas?

80. ¿Qué actuaciones ha previsto para la industria siderúrgica que no ha podido parar su producción, la industria aérea y el sector de la construcción y el azulejero?

81. ¿Qué medidas y plazos previstos para que las empresas de economía social y las de inserción puedan tener ventajas en la cotización a la Seguridad Social para solventar sus actuales dificultades?

82. ¿Por qué motivos el Ministerio de Trabajo elaboró su «Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus» sin intervención del Comité de Coordinación Interministerial y los representantes de los empresarios y los sindicatos?

83. ¿Qué previsión tiene acerca de mantener la senda de gasto ya aprobada ante una posible minoración de los ingresos?

84. ¿Qué acciones tomará sobre las campañas de recogida de la fruta de primavera?

85. ¿De qué información dispuso en enero el Gobierno sobre el nuevo coronavirus, que, en ese momento, ya se había extendido por China, Tailandia, Japón, Corea, Taiwan y EE UU?

86. ¿Qué medidas tuvo en cuenta a la hora de adoptar decisiones, de las ya aplicadas con éxito en Corea del Sur, Singapur, Japón o Alemania?

87. ¿Qué previsiones se hicieron a fecha 24 de febrero, sobre la evolución del coronavirus en España para enviar equipamiento sanitario de protección a China y qué medidas se adoptaron para garantizar el suministro de este equipamiento en los centros del Sistema Nacional de Salud?

88. ¿Qué previsiones tuvo en enero y en febrero a la hora de poner en marcha en los aeropuertos españoles medidas de control de pasajeros en relación con el coronavirus, aplicadas en los aeropuertos de otros países?

89. ¿Qué medidas de control de los ciudadanos procedentes de zonas de riesgo se adoptaron antes de la declaración del estado de alarma en España?

90. ¿Qué medidas se adoptaron para evitar la propagación del coronavirus en los aeropuertos en esos meses?

91. ¿Cuáles son las previsiones acerca de prestar ayuda externa a otros países afectados por el coronavirus?

92. ¿Cuál ha sido la colaboración solicitada por el Gobierno de terceros países durante la crisis del coronavirus?

93. ¿Cuál ha sido la colaboración o ayuda recibida del Gobierno chino?

94. ¿Qué intercambios comerciales de productos sanitarios ha realizado el Gobierno con empresas chinas durante la crisis del coronavirus?

95. ¿Ha afectado esta crisis a las relaciones diplomáticas de España con otros países?

96. ¿Cuál es el número de españoles que han solicitado amparo a las Embajadas o Consulados para volver a nuestro país y qué mecanismos se han articulado para ello?

97. ¿Qué valoración hace sobre la situación de los españoles afectados por el coronavirus fuera de nuestro país?

98. ¿Qué plan desarrolló el Ministerio de Exteriores para repatriar a todos los turistas?

99. ¿Cree el Gobierno que la gestión por el coronavirus está afectando a la reputación internacional de nuestro país?

100. ¿Cuál es su valoración de cómo ha gestionado la Unión Europea el impacto en su territorio del coronavirus?