Aval a la prórroga del estado de alarma, pero con un 17% menos de apoyos que en marzo

El presidente del Gobierno volverá a contar esta semana con un apoyo mayoritario de la Cámara Baja para alargar durante otras dos semanas el estado de alarma. Un trámite para el que el líder socialista necesita la mayoría simple del Congreso, umbral que supera cómodamente –además de con los votos de las bancadas de PSOE y Podemos– con el aval del principal partido de la oposición, que le dará, en esta ocasión, un «sí», pero con condiciones. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, exigió ayer a Pedro Sánchez recuperar el control al Gobierno en el Parlamento si quiere contar con el apoyo de su formación a la prórroga del estado de alarma que se someterá a votación en el Pleno del próximo jueves. Casado realizó este anuncio durante la videoconferencia que mantuvo con casi 200 diputados, senadores y europarlamentarios de su formación, en donde también criticó la oferta del presidente Sánchez de reeditar los Pactos de la Moncloa con motivo de la actual crisis sanitaria.

Tampoco entre el resto de formaciones se espera que haya grandes cambios con respecto a lo que votaron con motivo de la primera prórroga del estado de alarma. De hecho, podría darse el caso de que el único grupo que cambie su posición sea Vox. Los 52 diputados del partido de Santiago Abascal no lo harán mientras no se produzca la dimisión en bloque del Gobierno. De momento, eso sí, no han aclarado si se abstendrán o votarán en contra. El Ejecutivo, según el portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, debe dejar sus puestos y dar paso a un gabinete de emergencia nacional que desarrolle un plan para atajar la propagación del virus y aprobar un plan económico que garantice el pago de los sueldos a todos los trabajadores por cuenta ajena y autónomos «a los que se les ha prohibido trabajar». La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, confirmó ayer que su grupo apoyará la prórroga del estado de alarma. La líder del partido naranja, sin embargo, se mostró crítica con el hecho de que el Parlamento no retome su actividad con normalidad. Arrimadas considera que «hay muchas cosas que mejorar» en los decretos que someterán a votación también este jueves, y por eso reclamó «un cauce parlamentario telemático» para poder defender sus enmiendas. Ciudadanos también insistirá en que se sigan celebrando sesiones de control al Gobierno y comisiones parlamentarias «cada semana» y que se realicen por videoconferencia.

El apoyo a medias del PNV

Entre los partidos no nacionales y minoritarios no se esperan grandes cambios. El bloque de las formaciones que, con motivo de la última votación, se abstuvieron, presumiblemente repetirán su posición. Se trata de JxCat, ERC, Bildu y la CUP. El PNV votará a favor de prorrogar el estado de alarma, pero se abstendrá en la convalidación del decreto de medidas para la paralización de la actividad económica no esencial para combatir el coronavirus, que aprobó el Gobierno de Sánchez para limitar aún más la movilidad y, con ello, tratar de contener los contagios. El voto del diputado del BNG «va a estar condicionado», según informó ayer esta formación, por las explicaciones que dé el Gobierno sobre la recuperación de la actividad económica no esencial y la recentralización de competencias. Más País apoyará la prórroga. También en esta misma línea se mantendrán Unión del Pueblo Navarro, Coalición Canaria (CC), el Partido Regionalista Cántabro, Teruel Existe y Foro Asturias.

Con estas cifras sobre la mesa, esta nueva prórroga del estado de alarma contará con el apoyo más que probable de un total de 269 diputados y con 28 abstenciones seguras, a las que probablemente se unan las 52 de Vox y la del único diputado del BNG. Esto implica que Sánchez, de una votación a otra, ha perdido casi el 17% de los apoyos de la primera prórroga. En el pleno precedente, de hecho, Pedro Sánchez logró el apoyo de 322 de los 350 escaños y el próximo jueves este aval no superará el techo de los 269 «síes».