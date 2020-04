Casado reclama un pacto por las mascarillas, los test rápidos y evitar el paro

El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que España está en “plena guerra” contra el coronavirus y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de “entretener su tiempo” con los llamados Pactos de la Moncloa para reconstruir el país cuando, ahora hay que “pelear en esta pandemia por los temas urgentes”, como proporcionar material sanitario y mascarillas a los trabajadores que vuelven al trabajo. “Yo lo que le pido son pactos por las mascarillas, pactos por los test, pactos para evitar el paro. Que no baje los brazos, que no tire la toalla. Hay que evitar la destrucción porque no es lo mismo reconstruir un país con un millón más de parados que con tres más”, ha señalado en una entrevista en Espejo Público, Antena 3.

El líder del PP ha pedido al Gobierno que deje las “cortinas de humo” y los “globos sonda” de los Pactos de la Moncloa, y recuerda que el Ejecutivo y el PSOE están respondiendo a la “lealtad” del PP con “insultos”; los que le dedicaron en el discurso del pasado jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados parte de la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra". “Me llamaron inútil, desleal, indecente, indigno” ha recordado, justo cuando el PP, ese día, votaba a favor de la prórroga del estado de alarma. Por eso, ha dicho que no le parece “sincero” que Sánchez dijera este domingo que la desescalada de la tensión política debe empezar ya.

Sánchez exige unidad pero lleva diez días sin llamar al líder de la oposición, que le apoya el estado de alarma que sus socios le niegan. Exige lealtad pero arremete contra las autonomías y miente sobre las negociaciones con los agentes sociales. Nadie cree su pacto ni su relato. pic.twitter.com/IBXYwCss1g — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 13, 2020

Sobre si acudirá o no a esos Pactos de La Moncloa si Sánchez le telefonea, el presidente de los populares afirmó que “siempre” que le ha llamado ha atendido la llamada. “Es curioso ver por la tele que está apelando a los pactos y a la colaboración con las fuerzas políticas y lleva 10 días sin llamar al líder de la oposición”, se ha quejado. Además, critica que “entretenga su tiempo” con los Pactos de la Moncloa cuando ahora lo prioritario es “salvar vidas” con “coordinación, eficacia y transparencia”. Eso sí, apuntó a que “los Pactos ya los suscribió Sánchez con Podemos y los independentistas cuando fue designado presidente”.

Para el líder del PP la petición de Sánchez de que la desescalada sea política “no es sincera” y reclama que haya una “colaboración de verdad” y no estar tan pendientes de la propaganda o de los discursos televisados. Asimismo, denuncia que los tres millones de españoles que se han podido acoger a un ERTE “ninguno ha recibido su prestación”.