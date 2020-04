Ni parques ni paseos: los menores de 14 años solo podrán acompañar a un adulto al supermercado o a la farmacia

Lo adelantó Pedro Sánchez el pasado sábado en su comparecencia de Moncloa y hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de prórroga del estado de alarma que mañana tendrá que avalar el Congreso, así como la prerrogativa de que los menores de 14 años vean “aliviada" su situación de confinamiento, a partir del próximo lunes 27 de abril. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha desarrollado el anuncio del presidente, que hace cuatro días apenas pudo precisar que las salidas de los más pequeños estarían “sujetas a condiciones”. Se permitirá que salgan y acompañen a un progenitor en los supuestos permitidos en el estado de alarma, como acudir al supermercado, a la farmacia o a las entidades bancarias, entre otros. No se permitirá, por tanto, ir al parque o dar paseos sin un destino fijo, serán “salidas tasadas” en la casuística establecida en el real decreto que estableció la excepcionalidad el 14 de marzo.

La portavoz ha confirmado que no se fiscalizará el tiempo de estas salidas, pero sí que es prioritario que “no se rompa la cadena de transmisión”, esto es, que el menor podrá salir con un adulto con el que conviva, ya sea progenitor o cuidador, pero siempre que esté alojado dentro del mismo domicilio. En caso contrario, no se podría. Se trata de un mínimo avance, ya que en un decreto anterior ya se permitía a los menores acompañar a sus padres en estas salidas, aunque esta prerrogativa estaba condicionada a que no se pudiera dejar al menor con otra persona en el domicilio. Desde el Gobierno se apela también al “sentido común” para que estas salidas de los niños no se hagan con “elementos que no permitan controlar la movilidad” como es el caso de bicicletas o patinetes.

Los condicionantes concretos se comenzarán a definir en una reunión esta tarde entre los vicepresidentes Pablo Iglesias y Teresa Ribera y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Estos ministerios elaborarán y lanzarán en los próximos días una guía “amena, sencilla e intuitiva” en la que se resolverán algunas de las dudas que todavía siguen vivas como es el caso de si los niños deberán llevar o no medidas de protección como guantes o mascarilla. La portavoz gubernamental sí ha podido avanzar que en caso de los niños más pequeños la utilización de la mascarilla puede ser contraproducente si la tocan o la utilizan de forma inadecuada, en todo caso, se permitirá que los menores acompañen en una “salida controlada y cumpliendo de manera escrupulosa las condiciones de higiene y distancia”. “Apelamos a los progenitores para que las salidas se hagan cumpliendo con las condiciones de seguridad”, ha señalado. Desde el Gobierno se hace hincapié en que los niños son niños y que serán los adultos los que deban garantizar que estas salidas sean seguras. En todo caso, desde Moncloa se advierte de que cualquier paso en falso que se dé en este sentido, podría quedar limitado en el futuro si se demuestra que han aumentado los contagios.