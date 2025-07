La surrealista llamada que recibió Revilla en pleno directo: "Te va a caer otra denuncia"

Miguel Ángel Revilla, líder del PRC y expresidente de Cantabria, vivió un momento insólito este domingo mientras participaba en el programa laSexta Xplica. En medio de un debate sobre el caso de Noelia Núñez y el escándalo Montoro, su abogado lo llamó en pleno directo, provocando risas y sorpresa en el estudio.

Con su habitual desparpajo, Revilla interrumpió la conversación para atender el teléfono, preguntando en tono jocoso: "¿Por qué me llamas? ¿No me estás viendo?". El presentador, José Yélamo, no dudó en bromear: "Cuidado, que te va a caer otra denuncia".

"A lo mejor el fugado me ha retirado la demanda"

El momento no solo destacó el carisma de Revilla, sino también su capacidad para convertir una situación imprevista en un alivio cómico. El dirigente regionalista incluso especuló en tono de broma: "A lo mejor me llama para decirme que el fugado me ha retirado la demanda", en una velada alusión al rey emérito, Juan Carlos I.

La anécdota, rápidamente viralizada en redes sociales, reforzó una vez más la imagen de Revilla como un político cercano y espontáneo, capaz de aligerar con humor incluso los debates más tensos. Su estilo desenfadado sigue siendo, sin duda, una de sus señas de identidad en el panorama político español.