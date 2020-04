El Ayuntamiento de Marbella se ofreció a dar de forma gratuita test de coronavirus para los agentes de la Policía Nacional que prestan servicio en su localidad. El pasado 24 de abril, el comisario de Marbella dio la orden de anular todas las citas previstas para realizar dicha prueba. Sin embargo, tal y como denuncian desde el sindicato JUPOL, esos test habrían ido a parar al comisario principal de Málaga y otros miembros de la Jefatura Superior de la provincia. A su juicio, este hecho podría suponer un posible “delito de tráfico de influencias”.

Asimismo, la organización sindical en Málaga denuncia que los miembros de la Jefatura de Málaga habrían roto el confinamiento y las normas establecidas por el estado de alarma para trasladarse desde la capital malagueña hasta Marbella, más de 120 km de desplazamiento, realizado en coches oficiales de la Policía Nacional. Así, lamentan "la falta de ética y escrúpulos del Comisario de Marbella” que prefiere “regalar los test de Coronavirus a sus superiores, que no están en contacto directo en la calle con el virus a que se lo realicen los policías de su propia comisaría, que día a día luchan en primera línea contra la propagación de esta pandemia”.

Uso arbitrario de los test donados

Los policías, indignados, denuncian la “falta de moralidad” de sus superiores, que no han dudado en “utilizar sus influencias para poner en peligro la salud de los agentes" y atribuirse unos test de que no les correspondían. Por todo ello, los servicios jurídicos de este sindicato no descarta emprender medidas judiciales por esta utilización arbitraria de los test donados a los policías nacionales.

Una situación que se produce después de que el pasado 23 de marzo, este sindicato solicitara al comisario la realización de estos test. Petición que se reiteró por escrito el 13 de abril y que tampoco obtuvo respuesta alguna. De hecho, ha sido el Ayuntamiento de Marbella el que, gracias a una donación anónima de un empresario de helicópteros sanitarios, ofreció la posibilidad de realizar estos test de manera gratuita a los policías de Marbella.

La explicación: había excedente de test

Por su parte, desde la Comisaría Provincial de Málaga aseguran que los hechos narrados “no se ajustan a la realidad”. Según consta en un comunicado, la explicación es sencilla: había un excedente de 15 test sobre el número de policías de la comisaría de Marbella, por lo que la Jefatura Provincial "decidió que cinco de ellos fueran realizados a los cinco responsables provinciales del gabinete de crisis de lucha contra la pandemia”.

A su juicio, se les considera personal de riesgo por su “constante exposición” al virus. Los diez funcionarios restantes habrían sido “designados por los servicios médicos provinciales tras un estudio de necesidad”.