Casado a Sánchez: “Deje de usar a los españoles como el perro de Pavlov. El caos es usted”

Crítico, contundente y lleno de reproches. El líder del PP, Pablo Casado subió a la tribuna de oradores recriminando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez su “hipertrofiado Gobierno”, su “nueva normalidad”, sus escalada de fases de las que se enteraron por el “Alo presidente”.

Casado volvió a exigir a Sánchez que diga la verdad, o sí no, le pasará “lo que le ocurrió a Zapatero con sus brotes verdes”. “Sus explicaciones son más propias de un curandero que de un comité de expertos”, le espetó. Le echó en cara que diga que no tiene un plan “B”, y le preguntó: “¿Qué es el caos? El caos es usted”. “España no puede seguir viviendo en la excepción constitucional. Usted exige mantener poderes absolutos, lo contrario que pasa en países desarrollados”, dijo el líder del PP.

Apuntó que en Francia lo que han aprobado es una ley orgánica, en Alemania una ley federal de salud pública y destacó que solo Rumania, Chequia, Finlandia, que ya habían aplicado esta norma excepcional, la han levantado y solo quedan tres países que la mantienen. “Parece instalado en el absolutismo del después de mí, el diluvio” y le dijo que prefiere gobernar en “la unilateralidad o en el foco de prebendas".

El líder del PP aseguró que el estado de alarma tenía sentido al principio, para frenar el colapso sanitario, pero “no se puede alargar indefinidamente cuando la Constitución restringe a 60 días el estado de excepción”,y por tanto, a menos días el estado de alarma y aseguró que lo que está llevando a cabo es un estado de excepción “encubierto” y le recordó que la situación de excepción no permite el mantenimiento de una dictadura encubierta.

Casado recordó a Sánchez que lleva gobernando por decreto desde que ganó la moción de censura sin aprobar unos presupuestos. “Ahora lo que pretende es gobernar por órdenes ministeriales incluso para limitar libertades fundamentales” lo que tildó de “inaceptable” y un “fraude de ley” al tiempo que le recriminó que abuse de la contratación pública opaca, que para contentar a sus socios modifica el reglamento de indultos, que aumente el número de altos cargos o que introduzca en un decreto el blindaje de Pablo Iglesias en la comisión del CNI, así como la modificación de los plazos de instrucción judicial.

“Inaceptable y falso”, tildó la amenaza del Gobierno de dejar sin ayudas a los parados si no se aprobaba el estado de alarma y subrayó que Sánchez ya aplicó un plan "B" por ejemplo cuando cerró Haro (La Rioja) ante los primeros casos de coronavirus, "pero está más cómodo con el cesarismo del plan A”, le espetó.

Leyes básicas frente al estado de alarma

Casado le recordó que, con el actual ordenamiento jurídico se puede mantener el mando único sanitario y la limitación de movilidad “sin alargar una excepcionalidad abusiva", algo que dijo es lo que pretende el Gobierno. En este punto, esgrimió hasta seis leyes, un reglamento, una sentencia del TSJ de Madrid y dos normas internacionales con las que le demostró que se puede actuar sin más prórrogas del estado de alarma. Entre ellas citó la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley General de Sanidad, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley General de Salud Pública, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Ley de Seguridad Nacional, el Reglamento Sanitario de la OMS y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. “Existen normas sin tener que recurrir a la norma de excepción”.

El líder de los populares acusó al Ejecutivo de haber sobrepasado reiteradamente la limitación de derecho y de aplicar un estado de excepción encubierto. “No se puede mantener la arbitrariedad del Gobierno de un estado de excepción”. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario, le dijo.

El líder del PP aseguró que su "lealtad no es con su Gobierno, es con los españoles, por ello el PP no apoyará la prórroga del estado de alarma”. Los populares apostaban por evitar el voto en contra si el Ejecutivo mejora la coogobernaza, si lo desvinculaba de las ayudas económicas, y, destacó, “su nueva geometría variable le ha obligado esas tres condiciones y aceptar el luto nacional”, motivos por dijo que el PP se abstendrá, pero si no encuentra un plan “B”, “no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposicion”.

Casado criticó que el Gobierno ahora pretende que todos “desarrollemos una especie de síndrome de Estocolmo por que nos deje salir a tomar el vermú”, le recriminó su “retoria bélica” de la que dijo “ya parece más un chiste de Gila que produciría hilaridad” y exigió que “deje de usar a los españoles como perros de Pavlov y deje de jugar a prueba y error”.