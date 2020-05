Una cámara oculta en un baño y una “lapa” bajo el coche: así espiaron al ex juez Urquía por encargo de Villarejo

Las labores de vigilancia del empresario Mateo Martín Navarro y de su abogado, el ex juez Francisco Javier de Urquía por parte de la “trama Villarejo” incluyeron en 2017 la colocación de una cámara oculta en los baños de un pub de Marbellla y de un dispositivo de localización GPS en los bajos de un vehículo. Así consta en un informe remitido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía al instructor del “caso Tándem”, el juez Manuel García Castellón, en el que además se detallan lo resultados de los análisis de los registros efectuados en los domicilios de los cuatro detectives contratados por el ex comisario jubilado, a 20 euros la hora, para espiar a ambos con el supuesto objetivo de extorsionarlos. Un cometido para el que se sirvieron de un policía que prestaba sus servicios en Granada y que estaba de baja por enfermedad en esas fechas. Asimismo, los investigados dispusieron de “bases de datos policiales de carácter restringido” sobre Martín Navarro.

En esta “pieza Pintor” del prolífico “caso Tándem”, la Audiencia Nacional investiga el supuesto encargo que hicieron a Villarejo los empresarios sevillanos Juan y Fernando Muñoz Tamara, marido y cuñado de la periodista Ana Rosa Quintana, para chantajear a su antiguo colaborador Martín Navarro, subcontratista de la constructora de los hermanos, en el marco de una investigación judicial contra ellos por una presunta trama de facturas falsas.

Tras la detención de los cuatro detectives el pasado 19 febrero -Nuria M. C., Elisa G. G., Juan Manuel L. L. y Gervasio C. M., “intermediario” con el Grupo Cenyt-, los agentes reunieron abundante informacion que han recogido en un pendrive negro de 128 gb que han remitido al juez García Castellón esta misma semana. De especial interés resulta para los investigadores, según ponen de relieve en el informe, la información obtenida de un disco duro en la vivienda de Fuengirola (Málaga) de Elisa G., cuya empresa contrató el Grupo Cenyt de Villarejo para llevar a cabo estos seguimientos. En él se recogen tres conversaciones de otros tantos grupos de WhatsApp en los que se detallan las labores de espionaje del proyecto “Pintor” (apodo con el que los investigados se referían a Martín Navarro) sobre el ex juez y su cliente.

En el “Chat operativo Plaza”, donde figuraban los investigados y “Pepe” (identificado como un agente destinado entonces en la Unidad de Seguridad Ciudadana de Granada y que se encontraba de baja por enfermedad), las conversaciones giran en torno a las vigilancias efectuadas entre el 13 de marzo y el 23 de abril de 2017. Según declaró a la Policía Elisa G., Gervasio C., a quien se identifica en el chat como “Luis”, la acompañaba a sus reuniones con los responsables de Cenyt y tendría “algún tipo de vínculo con el CNI”.

En una conversación mantenida el 18 marzo de 2017, los agentes apuntan que “se puede observar cómo tienen instalado un dispositivo de geolocalización en un vehículo de uno de los investigados”, llegando a compartir en el chat Nuria M. “una foto de un posicionamiento GPS de un vehículo”, haciendo referencia a que “en esta dirección está la lapa” (en alusión al dispositivo de geolocalización). Para utilizar uno de estos dispositivos, recuerda el autor del informe, “se exige autorización judicial en investigaciones por delito”, algo que “no se cumple en este caso”, donde no existía ninguna investigación por causa criminal abierta.

El 26 de marzo de ese mismo año, en otro chat en el que participan Nuria M. y Elisa G. se refieren igualmente a la investigación sobre Urquía y Mateo. La primera comenta que ha conseguido “mucha información” y tiene que “analizarla con gerva”. “Quiero ir a marbella a buscar el coche audi y quitarle el cacharro”, le dice. “Tengo una dirección más posible en una urba que sacasteis foto. También tengo foto de él y de ella, y relación de empresas”, añade. “Genial asi ya vamos a tiro exo”, responde su interlocutora

En ese mismo chat, el 10 de abril Nuria le envía a Elisa un pdf con información sobre Martín Navarro “extraída de bases de datos policiales de carácter restringido”. Ese informe, y otro similar el ex juez Urquía, ambos en formato papel, fueron hallados por la Policía en el registro del domicilio de Nuria M. en Monachil (Granada). Dos días después, Nuria le encarga a Elisa que se pase por el pub de “nuestro amigo” (en referencia a Urquía). “Entra en el baño y haz fotos al techo y paredes... (zona para poner cámara)”, le detalla. “Cuidado con levantar la liebre”, le advierte, al tiempo que queda claro que los seguimientos han dado sus frutos porque disponen ya de fotos “de la mujer y de él (en referencia a Martín Navarro) y luego la hija monta a caballo”.

Una conversación del 19 de abril evidencia, según el informe policial, que Nuria se encuentra con Juan Manuel en el pub “Livign Room”, en cuyo baño ya han colocado una cámara oculta en un detector de humo. Nuria le comenta a Elisa que “se va a quedar sin batería de usar la cámara con el wifi”. “Mañana espero que le pillemos”, dice Elisa. “Se va a enterar... X lo menos sabemos que trabaja... Aiii cuando le pille”, añade en sucesivos mensajes.

Sin embargo, algo debe salir mal porque dos días después, en otro chat Juan le comenta a Elisa: “Mañana voy temprano al hotel a ver si le pillo vehículo y domicilio. Por la tarde al Living Room a ver si pongo la oculta... que esta tarde ha sido jodido se movía. Ya he hecho un apaño”.

Fotos y vídeos grabados con cámara oculta

Entre la documentación intervenida en el domicilio se halló también una carpeta, "Informe detectives 1", con "vídeos de cámaras ocultas, fotos, honorarios e información sobre Martín Navarro", y otra, "Vídeos editados", donde se encuentra "el vídeo donde aparece dentro del baño del pub Living Room" el ex juez Urquía. En otras de esas carpetas, "Vídeos cámara oculta", se recogen imágenes grabadas el 25 abril 2017 "donde se puede ver a Juan Manuel L. en el baño del Pub Living Room mirando hacia la cámara oculta". Asimismo, hay imágenes de Urquía ese mismo día dentro del baño y, al abandonarlo, "entra Juan Manuel L. y se puede observar cómo retira la cámara oculta".

Los agentes también se intervinieron de los desgloses por días y horas de los honorarios por las vigilancias realizadas. Con una tarifa de 20 euros la hora y 150 la jornada diaria, por los seguimientos de cuatro días (23 marzo, 12 abril, 4 y 14 de mayo de 2017) facturaron 565,73 euros. Asimismo, por otras cuatro vigilancias a Urquía en marzo de ese mismo año se facturaron 1.411 euros, haciéndose constar que se habían cobrado ya 1.200.

La Unidad de Asuntos Internos también da cuenta del hallazgo en el registro del domicilio de Nuria M. en Monachil de un documento, “Datos complementarios CNI” y de otro con una copia del anterior con sus datos completos. Y también de una carpeta con fotos de las vigilancias a Urquía y Martín Navarro, un diario de vigilancias al empresario y el denominado “Informe Mateo”, que contiene el informe final sobre la investigación, así como otro documento con “datos relacionados de empresas en las que ha trabajado Urquía” acompañado del correspondiente informe sobre el ex juez.