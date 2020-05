Entra a todo, lo cual es de agradecer, y como marco de arranque es un buen extracto esta frase. «En un drama con tantos fallecidos y tanto sufrimiento hay que ir más allá de la autocrítica y pedir perdón».

¿Cómo preparará usted la desescalada del estado de alarma en su comunidad autónoma?

–La desescalada total vendrá cuando haya una vacuna o tratamiento definitivo. A mí, en materia de movilidad, en el riesgo que supone la movilidad para la propagación del virus me afecta mucho más cualquier decisión que tome Madrid que cualquiera que podamos adoptar aquí. Creemos que los datos que presentamos permitían que las 5 provincias de mi tierra entraran en fase 1. Finalmente han sido dos, Guadalajara y Cuenca, porque desde el Ministerio se ha optado por un criterio más conservador. Y lo respetamos. Aunque las otras tres provincias también evolucionan muy bien.

–¿Le parece razonable que se anule ya el estado de alarma, como exigen Partido Popular, PNV o ERC?

–No, sinceramente, no me lo parece. ¿Es hoy la situación mucho mejor que los últimos días de marzo o los primeros de abril? Sí, sin duda. Pero aún hay los suficientes nuevos contagios como para que sigamos pecando de prudentes. Casi nadie ha entendido la posición del PP en el Pleno del pasado miércoles. Deben volver a la unidad de acción nacional.

–¿Cree que la desescalada se está haciendo sobre seguro, aunque el mapa serológico esté elaborándose ahora y se termine prácticamente para cuando se espera que acabe el confinamiento?

–Quiero confiar en que todas las decisiones que se están tomando responden a los criterios de los expertos, a partir de los datos que manejan. Es evidente que estamos ante una situación desconocida en los últimos cien años. Ni en nuestra peor pesadilla imaginábamos algo así. No hay libro de instrucciones que diga qué hay que hacer con un cien por cien de fiabilidad. Hay que tener primero claro qué no hacer, y luego ir tomando decisiones con la prudencia, repito, como guía.

–¿El Gobierno ha fallado por actuar unilateralmente?

– Al Gobierno, en realidad a todos los que gobernamos, es a quien se le están exigiendo todas las responsabilidades en la gestión de una crisis tan dura y tan dramática como la que estamos pasando. Yo me siento hoy muy cerca de presidentas o presidentes autonómicos, aunque no sean de mi partido, porque sé lo difícil que está siendo tomar decisiones en minutos, afrontar el drama de las cifras que deja esta pandemia y buscar material y recursos en un mercado que es un zoco que roza, a veces, lo indigno.

–¿Le preguntaba por la unilateralidad del Gobierno de Pedro Sánchez?

–Ningún presidente autonómico se ha escondido, ni ha abandonado su responsabilidad, y esa opción era posible cuando el Gobierno concentró toda la autoridad al decretar el estado de alarma. Por eso hay que actuar contando con todos.

–Pero entonces, ¿cuál es la razón que explica que el Gobierno haya ido perdiendo todos sus apoyos, los de la investidura, y por la derecha?

–Yo valoro mucho la decisión que tomó el miércoles Ciudadanos. No sé si será coyuntural. Me gustaría que pudiera abrirse un espacio de colaboración para el futuro y que hubiera un diálogo transversal desde la izquierda más radical de Podemos al centro de Ciudadanos. Me gustaría mucho, para no depender siempre de los independentistas. Le hablo desde mi manera de entender el PSOE y de entender España, y ya sé que esto que digo no gusta mucho. Ni en la izquierda, ni a muchos de mi partido. Pero yo cambio con los ojos cerrados el poder hablar y acordar con Cs a tener que depender de ERC. Con todos los respetos. ERC tiene derecho a defender sus ideas. Y hace bien en defenderlas. El problema es que, como socialista y como español, están muy lejos de las mías.

–¿Es partidario de la autocrítica? Porque en política es difícil que se haga, se gobierne o se esté en la oposición.

–Empecé mi comparecencia en las Cortes de Castilla-La Mancha pidiendo perdón. Y cuando se pueda dar por superada la pandemia lo volveré a hacer. En un drama con tantos fallecidos y tanto sufrimiento hay que ir más allá de la autocrítica y pedir perdón. A mí me gustaría hablar más de humildad. Hay que reconocer que nadie supo prever la dimensión de esta tragedia y que nadie estaba preparado para afrontar una crisis de esta magnitud.

–Pero la iniciativa la tiene el Gobierno. Y el Gobierno central tiene más información que nadie. Por canales internacionales y domésticos.

–Bueno, algunos que están en la oposición deberían empezar a pensar si no creen que la gente está viendo ya con mucha claridad que les importa más acabar con los Gobiernos (el central o alguno autonómico), que acabar con el virus.

–Si hubiera que revisar en qué se ha fallado en la crisis de esta situación de emergencia nacional, ¿qué señalaría usted?

–Ahora es fácil señalar errores que quizás hace dos meses no se veían como tales errores. En cualquier caso, si en política se permitiera el VAR, como en el fútbol, muchas cosas se harían de otra forma.

–¿La tragedia que ha ocurrido en las residencias de mayores es responsabilidad del Gobierno de España o de los Gobiernos autonómicos?

–De todos. Y también de las empresas que han hecho las cosas muy mal, porque he de decirle que ha habido otras empresas que gestionan residencias que han hecho las cosas muy bien. Nosotros vamos a revisar el modelo de atención socio sanitaria. Creemos que hay que elevar los niveles de exigencia en la prestación de servicios médicos en este tipo de centros

–El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, culpó de todo a la privatización. ¿Está de acuerdo con él?

–No se puede simplificar de esa manera. Como le he dicho, ha habido empresas que lo han hecho muy bien y otras que lo han hecho rematadamente mal. Creo que el debate no es ése. El debate debe ser qué niveles de prestación de servicios exigimos en los centros socio sanitarios

–El acuerdo de reconstrucción nacional parece que se lo ha llevado el viento tan rápido como lo trajo. ¿Sobra tacticismo en la política?

–Pues es un profundo error. La sociedad demanda unidad. Ahora, para salir cuanto antes de la crisis sanitaria. Y mañana, para salir cuanto antes de la crisis económica y social

–¿Es compatible el acuerdo de investidura y los socios de investidura de Sánchez con buscar acuerdos con PP y Ciudadanos?

–Las bases sobre las que se produjo la investidura no garantizaban estabilidad para toda la Legislatura, ya antes, incluso, de esta crisis. Quien no entienda que estamos ante un tiempo nuevo se equivocará. Son necesarias las mayorías parlamentarias, por supuesto, pero el tablero se ha puesto boca abajo y hay que recolocar todas las fichas. Se necesitan acuerdos más amplios y con más formaciones

–¿Está defendiendo un gran acuerdo con el PP?

–Hace falta acuerdos con todos, son imprescindibles. Por el mensaje que se le traslada a la ciudadanía, por el mensaje que le damos a los agentes económicos y sociales, por el mensaje que le transmitimos a nuestros socios de la UE y porque la salida será mejor y llegará antes si vamos juntos

–Antes se desmarcaba usted de ERC. ¿Qué se puede negociar por el interés general de España con partidos como el de Junqueras, que lo que quieren es romper España?

–Creo que la pregunta hay que hacérsela a ERC. ¿Qué está dispuesta a pactar ERC después de una crisis sanitaria que ha demostrado que tenemos mucho más en común, empezando por el dolor y la enfermedad, de lo que ellos mismos creen?

–¿Teme que el acuerdo de Legislatura no sirva para afrontar la catástrofe económica y social que viene?

–Creo que lo que está por venir requiere de un acuerdo más amplio, sí. Pero dos no acuerdan si uno no quiere. Ciudadanos ha empezado a demostrar generosidad y altura de miras para con España. Es el turno del PP. Es una oportunidad para Casado, porque Inés Arrimadas ya está demostrando visión de Estado.

–¿Iglesias es compatible con una recesión económica y con las medidas que la Comisión Europea va a exigir a España para acceder a los fondos de reconstrucción?

–Lo que deben ser compatibles son las políticas del Gobierno, en el que hay un partido claramente mayoritario respecto del otro. Y a mí me gustaría que eso se notara.

–¿Se refiere a que da la sensación de que manda más Podemos que el PSOE? ¿El PSOE debería ir asumiendo que más pronto que tarde deberá romper con la formación morada?

–Creo que la situación necesita de mucha calma ahora. No hay que añadir problemas políticos a los problemas enormes que ya tenemos y que estamos enfrentando. Creo que el PSOE tiene el derecho y la responsabilidad de ejercer el liderazgo en el Gobierno. Lo está haciendo y lo debe seguir haciendo. Y si estamos pidiendo unidad a otras formaciones políticas, el PSOE debe predicar con el ejemplo.

–¿Usted se fía de Podemos?

–La confianza es un concepto muy subjetivo. Yo fui el primero que me vi obligado en España a gobernar con un acuerdo con Podemos. A mí me gustaría que a Pedro Sanchez le ocurriera lo mismo que a mí y que, tras las próximas elecciones, pueda gobernar en solitario.

–¿Le parece desleal que Podemos utilice el Gobierno para apuntarse los tantos positivos? De momento las encuestas confirman que el desgaste que está sufriendo el PSOE es muy superior al de Podemos.

–Tengo claro que Pedro Sánchez ha perdido el sueño con el virus. Y todos los presidentes autonómicos, también. No sé si duermen bien todos los ministros, pero Iglesias no está actuando como un «Orfidal» para Pedro Sánchez

–Iglesias se atribuye el mérito del escudo social. ¿Le molesta?

–La iniciativa ha sido suya, evidentemente, pero la decisión la toma el Gobierno y el dinero lo pone el Estado, no Podemos.

–Se habla siempre de manera recurrente del Gobierno de concentración. Con las perspectivas que tenemos, ¿debería ser el momento de explorar esa salida o en España no cabe esta opción?

–El virus ha dejado claro que la primera coalición de Gobierno en España no es suficiente, el acuerdo debe ser nacional para los grandes retos que tenemos por delante. Y cuando hablo de acuerdo nacional no me refiero única y exclusivamente a un acuerdo entre partidos políticos.

–¿La tensión independentista y su «conflicto» pueden seguir formando parte de la agenda del Gobierno de la Nación con la crisis que deja la pandemia?

–Esta situación deja claro que Cataluña no es el problema. El problema es el independentismo y cómo se ha infiltrado en la sociedad catalana. Porque yo he visto los mismos miedos, el mismo dolor y la misma angustia en Cataluña que en el resto de España.

– Le preguntaba por los socios de Legislatura. ¿Y el Partido Popular? ¿Le acusaría de deslealtad por sus críticas o las entiende dentro de la confrontación partidista y de la respuesta a las negligencias de la gestión del Gobierno?

–Criticar no es ser desleal de por sí. Pero sí puede serlo dependiendo de cuándo, cómo y para qué se critica, con qué objetivo. Le voy a poner un ejemplo que yo he sufrido en primera persona. El lunes, 13 de abril, en una reunión por videoconferencia, les propuse a PP y Cs en mi tierra un gran acuerdo por la reconstrucción social y económica. Ambos dijeron que aceptaban negociarlo. Al día siguiente, el PP de mi tierra se fue a las Cortes a solicitar una comisión de investigación, una petición que, además, estuvieron ocultando dos días, y en mitad de la pandemia. A mí eso me parece ser desleal.

–¿Le parece razonable que en una situación de emergencia nacional como ésta el presidente del Gobierno y el líder de la oposición hablen cada quince días, y a veces por diez minutos?

–A todos nos gustaría que hubiera una relación más fluida entre los dos. Creo que el Gobierno quiere de verdad un gran acuerdo. Al señor Casado le diría que se puede ser muy crítico con el Gobierno sin cuestionar lo esencial, como hizo esta semana en el Congreso cuestionando el estado de alarma, y que se puede pactar sin dejar de ser la alternativa al actual Ejecutivo.

–¿Debe hacerse un rescate más intenso de las empresas y pymes? Le pregunto porque dentro del Gobierno, la parte de Podemos se ha significado por sus críticas a representantes del tejido productivo.

–Debe hacerse todo lo que se pueda por la economía productiva. El virus no ha distinguido entre trabajadores, empresarios o autónomos. Vamos a necesitar más que nunca a las empresas y, en un país como España, vamos a necesitar más que nunca a pymes y autonomos.

–¿Habrá que nacionalizar empresas privadas? ¿Es la era del capitalismo de Estado?

–Habrá que intentar que todas las decisiones importantes en materia económica estén consensuadas o, al menos, habladas con empresarios y sindicatos. Si hay que rescatar desde lo público a alguna empresa, que sea porque lo pide la propia empresa y porque de verdad es una empresa que pertenece a la economía real.