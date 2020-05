A modo de alocución radiofónica para que pudiera escucharse en los vehículos que colapsaban Madrid con la Caravana de la libertad, el líder de Vox, Santiago Abascal leyó su discurso y animó a los españoles a defender la libertad. “Salimos a defender la vigencia del futuro y la libertad”, dijo.

Abascal, arremetió contra el que dijo es “un Gobierno ilegítimo convertido en criminal” de quien dijo, se ha constatado que es “incapaz de proteger a su pueblo, a sus mayores, a sus habitantes”.

Aseguró que el Gobierno es "responsable directo de la peor gestión de esta crisis en todo el planeta” y advirtió de que está utilizando la pandemia para imponer su agenda ideológica, repasando así todos los intentos en los que, en cada prórroga del estado de alarma fue introduciendo cosas que “nada tenían que ver” con la salud, como la incorporación del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión del CNI.

El líder de Vox arremetió contra el Ejecutivo de Sánchez porque “mientras decían que las mascarillas no servían, negociaban con separatistas a golpe de privilegios; ponían más multas que respiradores a los españoles y condenaban a la miseria a los autónomos”. Además, criticó que, mientras impedían que los familiares y amigos de todos los españoles fallecidos tuvieran compañía en su último momento, y nos obligaban a enterrarlos en soledad, “ellos lo hacían multitudinariamente y a hombros, como si para enterrarlos tuviéramos que tener el carné de comunista”, en referencia a la multitudinaria despedida a Julio Anguita en Córdoba.

Abascal llamó a los españoles a no olvidar nunca lo que han hecho. “No puede quedar impune su crimen”, por ello, garantizó que Vox los llevará ante la justicia, “como lo hicimos contra los golpistas”, recordó. “Lo saben, y tienen miedo; por eso tratan de intimidarnos. Por eso han tratado hasta el último momento de evitar que salieseis a exigir su dimisión. Han tratado a los mayores como a niños y a los niños, peor que a perros”, porque no podían salir a pasear manteniendo las distancias de seguridad.

“Han creído que nos íbamos a quedar atemorizados". Se refirió a Pablo Iglesias con “los nuevos comunistas de coletas largas y entendimiento corto” del que dijo tratan de amedrantar desde la tribuna del Congreso con consignas de la guerra civil. “No nos importa ni su abuso de las instituciones, ni amenazas ni agresiones en las calles”, porque, garantizó “España prevalecerá como ha hecho siempre” y aseguró que “volveremos a restablecer la normalidad de siempre, no la nueva, sino la de siempre, la de recuperar nuestra esperanza en el futuro a nuestros hijos”.

Asimismo, Abascal llamó a no hacer caso de las provocaciones ni amenazas de multas. “Manteneos en la calle, protegiendo siempre a los más vulnerables”, con banderas, con cacerolas. Sabe que “No será fácil”, y advirtió que el Ejecutivo no lo pondrá fácil porque “tienen el poder y no tiene escrúpulos. Pero no hay nada ni nadie podrá detenernos. Instó a que la bandera de España siga ondeando en cada ciudad y cada pueblo y se escuche la “exigencia de dimisión” del gobierno por su gestión ante esta crisis sanitaria, económica y social y su grito de “¡Viva España!”, concluyó.