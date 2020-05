Iglesias recomienda “pomadita” a quienes les produce “urticaria” verle en el Gobierno

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, mandó ayer un mensaje a los poderes políticos y económicos que no quieren ver a Unidas podemos en el Gobierno. En una entrevista al diario portugués Expresso, aseguró que “a quien siempre ha mandado en este país le produce urticaria que gente como nosotros esté en el Consejo de Ministros, incluso después de todo lo que han dicho de nosotros, de todas las cloacas y de toda la presión. Ya sé yo que les da urticaria. Pues pomadita”,dijo.

Para el también líder de Podemos existe ahora “más un quiero y no puedo”, en referencia, según él, a que aquellos que tienen “deseos golpistas” y que no tienen capacidad para “doblar la voluntad democrática” de los españoles. Para iglesias estos poderes no serían “tan poderosos como antaño”. Según indicó en la entrevista “hay muchos sectores de las élites” y “dueños de los medios de comunicación” que, dijo, van a utilizar sus medios “para tratar de influir”. Según la tesis del vicepresidente seguro hay más “un deseo que una potencia real” de impedir que Podemos este en Moncloa. "¿que tengan alguna capacidad de tambalear los fundamentos democráticos de nuestra sociedad? No”, es la reflexión que hacía Iglesias.

Las declaraciones efectuadas por el vicepresidente del Gobierno fueron utilizadas ayer en las redes sociales por los principales dirigentes del partido, como por ejemplo, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, o el secretario de Comunidación de la formación, Juanma del Olmo, entre otros.

El también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, sobre el futuro de la coalición, asegura que ante la crisis del coronavirus, su deber es “hacer lo correcto", protegiendo "a la gente a través de un escudo social y proteger la estructura productiva” del país.

Por otro lado, sobre los partidos de la oposición en España, Iglesias expresó que le gustaría que se comportaran con “la altura de Estado”, que, dijo, demuestra la oposición en Portugal. “Nosotros no le vamos a pedir a la derecha que deje de ser oposición, pero sí les vamos a pedir que sean patriotas”, dijo.