La defensa del coronel ya prepara el recurso al cese

Tal y como ha venido adelantando este diario, el coronel Diego Pérez de los Cobos recurrirá ante los tribunales su destitución, una decisión que propiciará un largo proceso jurídico que, de prolongarse en el tiempo, aumentará la presión sobre el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que asuma su responsabilidad por lo que, a todas luces, aparece como el cese por motivos políticos de un mando de la Guardia Civil con 40 años de servicio. Antes de que llegue a los juzgados de lo contencioso administrativo, el coronel Pérez de los Cobos deberá agotar la vía administrativa. Al tratarse de un cese ejecutado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, deberá ser el propio Grande-Marlaska el que tenga que resolver en este sentido y, cuando lo haga, podrá empezar el procedimiento judicial. En este sentido, fuentes cercanas al mando de la Benemérita, han confirmado que la defensa de Pérez de los Cobos estudia ya el «cómo y el cuándo» de la presentación del recurso.

Mientras tanto, durante todo el día de ayer, el departamento dirigido por Grande-Marlaska insistió en su errática versión de los hechos. Según informaron fuentes oficiales del Ministerio del Interior, fue ante una falta de comunicación repentina por parte de Pérez de los Cobos a la que aluden cuando enmarcan su cese en una reestructuración de equipos y en el incumplimiento del procedimiento de comunicación de actuaciones «a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas».

Desde el propio Ejecutivo han recordado que el nombramiento de Blanes en sustitución de Pérez de los Cobos se produce tras los nombramientos del teniente general Pablo Salas Moreno como Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil y del teniente general Jesús Blázquez González como jefe del Mando de Operaciones, números uno y dos respectivamente en la escala operativa del Instituto Armado.

En esta línea, se insiste en que la nueva estructura de la Guardia Civil sigue avanzando tan sólo unos meses después de la llegada a su Dirección General de María Gámez, la primera mujer al frente en la centenaria historia de este cuerpo.

Sin embargo, como ha venido informando este diario, la argumentación de la «remodelación» no es verosímil. En este sentido, el documento interno en el que la directora de la Guardia Civil solicitaba el cese confirma que lo que se imputa a Pérez de los Cobos es que no «diera la novedad». Sin embargo, informó de la apertura de la investigación y de que la jueza iba a acomodar sus diligencias a la paralización que, en general, sufrían las actuaciones judiciales por el coronavirus. Si la jueza decidió después acelerar las diligencias y solicitar un informe a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) no es algo que debía conocer el coronel y, por lo tanto, no se le podía echar en cara que no hubiera dado cuenta de su existencia.