Podemos ve un problema “para el Gobierno y para la sociedad” en que los líderes del 1-O sigan en la cárcel

Jaume Asens, líder de los comunes y presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados ha vuelto a poner sobre la mesa la opinión de su partido sobre la necesidad de reformar el delito de sedición para que los líderes del procés, en la cárcel por organizar el referéndum ilegal del 1-O puedan salir de prisión.

Así lo ha reclamado en una entrevista en Ràdio 4, en la que ha calificado como un “problema no solo para el Gobierno sino para la sociedad” que los responsables de la consulta ilegal en Cataluña persistan en prisión. Además, ha valorado al opción del indulto para los mismos. Una posibilidad que, ha reconocido, no ha tratado con el presidente del Gobierno, pero que, en su opinión, “es una cuestión que no se puede descartar” porque el indulto es un instrumento “pensado para casos de anomalía absoluta”. Según sus palabras, la situación de los líderes del procés se enmarcaría dentro de esta “anomalía”. Para el grupo parlamentario la solución del “conflicto político” en Cataluña, pasa por la libertad de éstos, pues es un “obstáculo”. “El primer paso es resolver la situación de prisión y eso pasa por plantear reformas legislativas y exigir a la Fiscalía que adopte una posición diferente que la que está teniendo en las salidas de los presos”, ha destacado Asens, informa Ep. Para ello, el líder de los comunes reclama la reforma del delito de sedición, que ve como el “principal instrumento” para resolver el problema en Cataluña entre Estado y Generalitat.

Para la solución del conflicto, Asens cree que primero deberían convocarse elecciones autonómicas cuando finalice el estado de alarma, porque, a su juicio, el president de la Generalitat, Quim Torra es un “hándicap importante” en el diálogo. De hecho, ha lanzado un órdago al presidente autonómico recordándole que prometió convocar los comicios cuando se aprobasen los Presupuestos. “Debe ser leal a este compromiso. Cuando salgamos del estado de alarma creo que se deben convocar elecciones”. Para el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Torra es un "presidente muy deslegitimado y cuestionado” y esa no es la posición “idónea” para iniciar el proceso de diálogo.