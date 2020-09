Convocado un “alarde antifascista” en Bilbao que amenaza con volver a 1936

Diversas organizaciones antisistema o que se mueven en la disidencia de ETA han convocado para el prçoximo 12, de octubre, a las 12 de la mañana, en Bilbao, un “Alarde Antifascista”. “Volvemos a decir alto y claro a los fascistas y a todos sus perros asalariados que nos van a tener enfrente y, al igual que hicieron los gudaris y milicianos de 1936, nos van a tener dispuestos a luchar, cara a cara, con todos los medios que sean necesarios”, afirman en un texto que han insertado en páginas web antisistema.

Se apuntan a las teorías negacionistas de la pandemia y afirman que “la excusa es ahora el Covid 19, el famoso Coronavirus. La nuestra es una iniciativa popular antifascista, no una asociación científica que analiza epidemias o la mutación de virus. Pero eso no quiere decir, dejando de lado interpretaciones concretas que sobre este tema pueda hacer cada uno de nosotros, que no tengamos capacidad para darnos cuenta de todo lo que hay tras esta jugada que gestionan los grandes grupos monopolistas que controlan el mundo y todo lo que nos está generando. No somos tontos, sabemos perfectamente que el capitalismo solo tiene un medio para gestionar la crisis a vida o muerte que padece y tratar de perpetuar el sistema: seguir manteniendo la destrucción, incrementando su velocidad. Cualquier destrucción, no les importa cual: bombardeos o despidos masivos de trabajadores. Destrucción de toda la sobreproducción que no puede venderse o acordar la de todo un país para poder especular con su reconstrucción. La aparición del Covid 19 le ha dado una nueva dimensión desconocida a esta situación y ha dejado a la vista de todos y todas el nivel de degradación y miseria del capitalismo”.

E insisten en que “las medidas, propaganda y estado de alarma impuestas por la fuerza y por decreto por todos los gobiernos y estamentos -económicos, militares, y las ramas de la opresión que, aunque se vistan con el disfraz de la salud y los derechos humanos han adquirido una responsabilidad de primer orden- que están al servicio de los monopolistas que controlan y destruyen el mundo están destinadas a desactivar la capacidad de pensamiento de los oprimidos”.Queremos traer al recuerdo el mensaje de firmeza de nuestros hermanos y hermanas que permanecen encarcelados. Nuestra lucha en la calle debe seguir siendo el eco de su grito. Recordamos las distintas luchas y la huelga de hambre rotativa emprendida el 1 de septiembre por los presos y presas sociales en favor de unos mínimos derechos y condiciones de vida. Recordamos la dura lucha del preso político y militante revolucionario Patxi Ruiz, su huelga de hambre y sed y las movilizaciones y luchas solidarias organizadas en la calle y diversas cárceles. Tendremos muy en cuenta todo lo ocurrido durante esas largas semanas y una vez más, gracias a la dura lucha emprendida por Patxi Ruiz, hemos podido observar y comprobar dónde se sitúa cada uno en este pueblo y con quién se puede contar para reivindicar sin vergüenza la Amnistía y organizar la Lucha popular.

Manifiestan su voluntad de unir a las “diversas familias que han destacado en la tradición antifascista de Euskal Herria. Una oportunidad para ofrecer desde la unidad y por medio de la memoria un marco al enfado diario y las reivindicaciones históricas del Pueblo Trabajador”.