El Grito de la Policía Nacional y la Guardia Civil ante el pésame de Sánchez al etarra suicida: “Él está con los terroristas y no con nosotros” Jusapol se manifiesta contra el presidente del Ejecutivo y censura que no lamente los suicidios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y sí las de los presos etarras, como el último suicidio de Igor González: " Nosotros llevamos 10 suicidios y no se ha lamentado por ello"