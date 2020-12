Abascal actualiza su declaración de bienes en el Congreso y comunica un préstamos por 736.000 euros por la compra de una vivienda

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha actualizado su declaración de bienes y ha comunicado al Congreso de los Diputados la compra, el pasado julio, de una vivienda para la que ha solicitado con su pareja un préstamo bancario por importe total de 736.000 euros.

En el debate de la moción de censura liderada por Abascal, la compra del chalé fue mencionado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acusar al líder de Vox de estar ocultando su compra a la Cámara Baja. Antes de asumir su escaño, los diputados deben rellenar una declaración de bienes para dar cuenta de su patrimonio, su último ejercicio fiscal o el dinero que posee en sus respectivas cuentas bancarias. Y deben actualizarla en caso de que haya cualquier cambio, como es el caso. Sin embargo, desde Vox destacaban que la compra de la vivienda era pública y que no había un plazo determinado para que Abascal lo incluyera en su declaración de bienes, que lo haría, pero que el no haberlo hecho aún no le llevaba a incumplir ninguna norma del Congreso ya que estaba aún en plazo para hacerlo.

Según informaron el pasado verano diversos medios de comunicación, se trata de una vivienda de dos plantas que cuenta con 185 metros cuadrados y que está situada en el barrio madrileño de Pinar del Rey, informa Ep.

Abascal formalizó su hipoteca con el banco el pasado 6 de julio, si bien la modificación de la declaración de bienes se registró el pasado 26 de noviembre.

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ya avisó en rueda de prensa que Abascal comunicaría al Congreso de la compra de su nueva casa cuando le pareciera bien, dejando caer que probablemente lo haría tras el debate de la moción de censura.

En concreto, en la actualización de su declaración de bienes Abascal informa que firmó la hipoteca con el Banco Sabadell el 6 de julio y que él es titular del 50% del crédito, esto es, 368.000 euros. Asi, declara que actualmente aún debe 365.755,67 euros. Está casado en gananciales y destaca que es propietario del 40% de la propiedad y título de compraventa de la vivienda.