La sociedad civil impulsa una recogida de firmas para lograr “Otra Ley Electoral” en la que cada voto valga lo mismo

Una iniciativa ciudadana llamada #OtraLeyElectoral (OLE) ha iniciado una campaña que surge en el seno de la sociedad civil y que pretende ser “abierta; constructiva; inclusiva; integradora y transversal” con la que promueven mediante una recogida de firmas, en change.org, un cambio en la Ley Electoral.

Con ello tratan de abrir el debate en la sociedad y colocar en la agenda de la política nacional la que consideran una “medida necesaria”. Los promotores de esta campaña destacan que el sistema electoral actual pudo jugar un importante papel durante la Transición democrática, pero que hoy precisa de una urgente adaptación a las condiciones sociales y políticas que existen en España, para así apuntalar y fortalecer nuestro actual sistema democrático.

Destacan que la reforma de nuestro sistema electoral es algo que demandan millones de personas y que casi todos los grupos políticos contemplaban en sus programas electorales, aunque, recuerdan “ninguno hasta ahora se ha propuesto firmemente a llevarla a cabo”. La campaña tiene como objetivo hacerse eco de todas esas “voces huérfanas y servir de altavoz para canalizarlas institucionalmente a través de una masiva recogida de firmas”.

Que el voto de las personas valga lo mismo, que se otorgue más poder al ciudadano, menos sobre sobrerrepresentación territorial e impulsar el talento en la política, son los objetivos de esta reforma que pretenden impulsar.

Iñaki Ezquerra, uno de los promotores de la campaña Otra Ley Electoral (OLE)

Iñaki Ezquerra, uno de los promotores, defiende la necesidad de hacer valer el principio de “un voto, un ciudadano”, que valga lo mismo, que no pese más el de un territorio sobre otro. También apuesta porque los políticos no sean sumisos a lo que mandan los partidos o sus jefes de partido y que haya una clase política más cercana a la ciudadanía. “Una democracia representativa, no sustitutiva, que no se dedica a suplantarnos”, destaca.

Apunta cómo la ley electoral actual estaba destinada a garantizar la estabilidad del bipartidismo, pero hoy “se ha demostrado más inútil que nunca”; donde los males que padecemos no son espontáneos sino recurrentes, siempre vuelve a aparecer el concepto de la territorialidad y la solución que se nos propone es el territorio por encima del individuo, fantasmas que dijo " hay que combatir con esta propuesta de otra ley electoral”.

¿Por qué es tan importante esta máxima? Elisa de la Nuez jurista (abogada del estado) y secretaria general y coeditora de la web jurídica de la Fundación “Hay Derecho” destacó que el actual sistema da un plus a las provincias con poca población que les hace estar “sobrerrepresentadas”. Por tanto, alcanzar un número de votos beneficia a los partidos tradicionales por lo que “hay resistencia a cambiarlo”. Subraya la diferencia “enorme” que existe entre sacar un escaño en Madrid con respecto a Soria, por ejemplo. “Habría que, si se quiere mantener como circunscripción electoral la provincia, reducir el número de diputados que elije cada una. Es más fácil hacer una reforma a través de la Ley Orgánica del Régimen de Electoral General que a través de la propia Constitución”. En la misma línea Victoria Rodríguez, Jurista y Politóloga recuerda cómo la candidatura de Teruel Existe, la gran novedad de 2019, consiguió su escaño con menos de 20.000 votos pero Compromis necesitó 175.000 para conseguir su escaño. “La ley debe ser modificada y sería deseable un consenso entre todas las fuerzas para conseguir otra ley electoral”

“Ineptocracia”

Gonzalo Sichar, profesor de antropología y ex diputado de Cs arremete contra la “ineptocracia”, donde se alimenta a los mediocres y se expulsa al verdadero talento. Políticos que “repiten en las listas siendo palmeros, sin ningún tipo de discusión, que no tienen la preparación adecuada, donde la trayetoria profesional del político está vacía”. “¿Cuántos políticos han sido cesados por un error, pero lo que se ha hecho es recolocar en otro sitio?”, se pregunta. Destaca cómo los gobiernos de coalición “salen más caros” porque “en vez de repartirse el pastel se ponen dos tartas”. Además, advierte de que los legisladores no van a querer la reforma porque “están siendo beneficiados del sistema viciado. Necesitamos otra ley electoral. El reto es difícil, no se ha hecho nunca en la historia de España, por eso tiene que salir de la sociedad civil. Y si lo conseguimos”.

Lorenzo Abadía defiende que a “toda idea le llega su hora. La campaña de la reforma de la ley electoral creemos que tiene su hora y que es esta”.

También, en la presentación participaron dando su mensaje de apoyo a la campaña OLE entre otros Albert Castillón, Agapito Maestre, Alejandra Alloza, Anna Grau, Antonio Sola, Antonio Robles, Eduardo Sotillos, Emilia Sánchez, Fernando Savater, Gorka Maneiro, Inma Ranera, Ray Cazorla, Francisco Sosa Wagner, Sixto Cadenas, Enrique del Olmo, Prof. Sociología. Fundador y presidente de +Democracia o Cristina Monge. Politóloga y Doctora, profesora Sociología.