Rajoy y Villarejo tendrán que comparecer en la comisión de la «Kitchen»

La comisión de investigación sobre el «caso Kitchen» en el Congreso de los Diputados se reactiva después de semanas de «impasse», en las que esta pasividad se había interpretado como un gesto de buena voluntad del PSOE hacia el PP en plenas negociaciones para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin embargo, tras la negativa de los populares a cerrar el acuerdo antes de final de año, la maquinaria sigue en marcha para ahondar en sede parlamentaria en el caso que investiga si el PP usó fondos reservados para destruir información comprometedora sobre su caja B.

Una causa que aunque ya está residenciada en sede judicial se utiliza por los partidos en el Gobierno para desgastar políticamente al principal partido de la oposición. Esta tarde, los portavoces del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, y de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se han reunido para tratar de consensuar dentro de la coalición sus posiciones sobre la composición del órgano, las comparecencias que capitalizarán el foco mediático y los trabajos de la comisión de investigación que afecta «a buena parte de las direcciones que ha tenido el PP», según indican fuentes socialistas. Su objetivo es presidir la comisión y que eche a andar antes de que finalice el año.

La intención de los socialistas es citar a todas aquellas personas que hayan podido tener «vinculación directa» con el «caso Kitchen». Aunque Adriana Lastra no quiso ayer dar nombres concretos durante una rueda de prensa en el Congreso, ambos partidos han acordado la petición de comparecencia del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, así como la del ex comisario José Manuel Villarejo, centro la trama que se identifica con las cloacas del Estado. No está tan claro que se vaya a actuar en el mismo sentido con el actual líder del PP, Pablo Casado. Aunque los socialistas han jugado al despiste en las últimas semanas y, a pesar de que desde Podemos se insiste en la necesidad de que el líder del PP esté en la lista de comparecientes, los morados asumen que tendrán que «convencer» al PSOE de ello, porque los socialistas muestran sus reticencias sobre este extremo. Ahora tienen que pactar con el resto de grupos.

Pablo Echenique defendió que Villarejo debe comparecer por estar en «el centro de toda la trama» y también señaló que como «a todas luces la afectación de la cúpula del PP es máxima» en este caso, debe comparecer también Rajoy porque es para él «inconcebible» que quien presidía el Gobierno y el partido entonces no supiese lo que estaba pasando. En este punto, dirigió sus dardos contra la actual dirección del PP, señalando que «no hay que olvidar» que Casado «es presidente del PP con los votos de María Dolores de Cospedal», a quien también sitúa en medio de la trama. Entiende que, «siendo la Kitchen una política de partido y no un asunto de manzanas podridas, convendría» que Casado diga «qué ha hecho para limpiar todo aquello».

Por su parte, desde el PP se limitaron a señalar que su formación «no descarta llamar a nadie». «No hay nadie descartado, a priori, para solicitar su comparecencia. Cuando llegue el momento, decidiremos», señaló la portavoz, Cuca Gamarra, sin querer opinar sobre la posibilidad de que uno de los citados ante los comisionados sea Rajoy.