El notario “amigo” del ex número dos de Interior declarará el 14 de diciembre en el “caso Kitchen”

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el ‘caso Kitchen’, Manuel García Castellón, ha fijado la fecha de 14 de diciembre para que declaren como testigos os notarios Enrique Franch Quiralte y Alberto Vela Navarro-Rubio, según consta en un auto de 3 de diciembre, al que ha tenido acceso LA RAZÓN. Este último fedatario, “amigo” personal del ex número dos del Ministerio del Interior Francisco Martínez, según reconoce él mismo, deberá comparecer con abogado “para preservar su derecho a la defensa por la presunta comisión de un delito de violación de secretos en el procedimiento que se incoe por el Juzgado de Instrucción de Mahón que corresponda”, especifica el instructor en la resolución.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cree que hay indicios para investigar, como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción, la posible comisión de un delito de violación de secretos por parte de uno de los notarios a los que acudió el pasado año el ex secretario de Estado Francisco Martínez para protocolizar tres mensajes de julio y agosto de 2013 sobre la “operación Kitchen” que atribuye al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, pero que éste niega.

“Borrar un chat”

Pero la investigación de Anticorrupción ha puesto de manifiesto que el mismo 11 de marzo de 2020, día en el que se requirió judicialmente a este notario (a través del Consejo General del Notariado) una copia de esas actas “con expresa advertencia del carácter secreto de las actuaciones” -asegura el magistrado-, se constató “una cadena de mensajes” entre Vela y Francisco Martínez sobre “cómo se borra un chat” que evidencian, dice el juez, que “se habría puesto en contacto” con el ex secretario de Estado de Seguridad “haciendo caso omiso al carácter reservado del requerimiento”.

Por su parte, Francisco Martínez ha reprochado al juez que haya imputado al notario por un delito de violación de secretos basándose en lo que considera “una mentira” del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, según asegura en un escrito de 27 de noviembre dirigido a la Audiencia Nacional.

También han sido citados el 14 de diciembre, aunque en este caso como investigados, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía. Eugenio Pino, y el ex comisario Enrique García Castaño. Ambos serán interrogados por la Fiscalía Anticorrupción y por el instructor sobre su participación en la operación de espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas.