La Familia Real al completo en la reunión del patronado de la Fundación Princesa de Girona

La princesa Leonor y la infanta Sofía han participado este viernes por primera vez en la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi), presidido por los reyes, en la que la heredera, en catalán, ha expresado su deseo de que “pronto” puedan volver a entregarse los premios de forma presencial. Leonor de Borbón es la presidenta de honor de la FPdGi y asistió por primera vez a la ceremonia de los galardones en noviembre de 2019 en Barcelona, pero hasta ahora no había participado en la reunión del órgano de gobierno de la fundación, como tampoco su hermana. No estaba programada la presencia de las hijas de los reyes en el acto, celebrado en el Palacio de El Pardo de Madrid, a quienes no se las veía desde los premios Princesa de Asturias de Oviedo, a mediados de octubre. Antes de clausurar el acto, y por sorpresa, Felipe VI ha cedido la palabra a su primogénita para dirigirse a los patronos.

“Creo que hay una última voz y participación, nuestra presidenta de honor, la princesa de Girona”, la ha introducido el monarca, según el vídeo facilitado por la Casa Real. En una breve intervención leída, Leonor de Borbón ha dado las gracias a los miembros del patronato y a sus trabajadores, así como a los premiados de este año y de ediciones anteriores, por su “implicación y apoyo comprometidos”. Ya en catalán, ha rematado: “Ojalá que pronto podamos entregar nuestros premios como a todos nos gustaría. Nuestra fundación seguirá siendo el gran referente de apoyo al talento joven de nuestro país”. La FPdGi comunicó hace pocas semanas que aplazaba a 2021 su ceremonia anual atendiendo a las recomendaciones sanitarias, después de que se hubiera estudiado la posibilidad de organizar un evento mixto, presencial y virtual, opción que se descartó finalmente.

A finales del pasado mes de junio, la princesa Leonor ya intervino junto a don Felipe, doña Letizia y su hermana en una videoconferencia desde el Palacio de la Zarzuela con los premiados de 2020, a quienes transmitió su pesar por no poder entregarse los galardones debido a la pandemia. “Es una pena que este año no hayamos podido celebrar la entrega de premios y participar en todo lo que sucede a su alrededor. Espero que nos veamos pronto”, deseó la heredera al trono en un mensaje también en catalán. La princesa ya sorprendió al usar este idioma en su estreno del pasado año en Barcelona, en la que fue su primera visita oficial a Cataluña, que coincidió con el décimo aniversario de la FPdGi. En la sesión del patronato, celebrada a puerta cerrada, se ha aprobado el informe de actividad del ejercicio que ahora acaba y el plan de actuación para 2021. Felipe VI ha destacado que la reunión coincide en un momento en el que España, Europa y prácticamente en todo el mundo “se están sufriendo consecuencias muy duras por causa de la covid-19 para muchos sectores sociales, pero en particular para los jóvenes”. “Nuestra razón de ser adquiere una relevancia aún mayor. La Fundación mantiene la necesidad de seguir con fuerza ante la realidad de nuestra juventud, que demanda un esfuerzo continuo por el bien de nuestro futuro común como sociedad y como país”, ha añadido el jefe del Estado. En el encuentro, han participado unos 60 patronos, algunos de ellos de forma telemática por las restricciones de asistencia. En torno a una gran mesa cuadrangular y protegidos con mascarillas, la princesa Leonor se ha sentado a la derecha del rey y su hermana, a la izquierda de la reina.

MADRID, 11/12/2020.- La princesa Leonor y la infanta Sofía, a su llegada este viernes a El Palacio de El Pardo, para asistir junto a sus padres, el rey Felipe y la reina Letizia, a la reunión del patronato de la Fundación Princesa de Girona. EFE/Zipi POOL

La Fundación Princesa de Gerona se creó en 2009 y cuenta desde el principio con el patronazgo de Don Felipe que ostentaba este título entonces entre los que les correspondía como heredero al trono y que ahora tiene su hija mayor, Doña Leonor. Tiene como objetivo la promoción juvenil en lo profesional, lo vocacional y lo formativo mediante becas, premios y proyectos.