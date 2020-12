La Guardia civil retira los chalecos antibala caducados

La Guardia Civil ha empezado a comunicar en las comandancias a los agentes que tenían adjudicados chalecos antibala ya caducados para que los entreguen en las distintas planas mayores, en concreto en el negociado de material porque “a partir de esta fecha ya no se hará uso” de ellos. De esta manera se atiende la denuncia formulada por diversas asociaciones del Cuerpo, entre ellas la AEGC.

Esta asociación había comunicado la escasez de chalecos antibala en la Guardia Civil lo que obligaba a los agentes a compartilos en medio de una pandemia en la que se exige que se extremen las medidas de higiene.

“Desde AEGC exigimos entonces que se nos dote a todos los guardias civiles de un chaleco antibalas personal, como ya tienen casi todos los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía,que salen de la academia con ese importante material de autoprotección como dotación personal. Además, denunciamos también que el problema de falta de chalecos se iba a agravar en los próximos meses ya que había una importante partida próxima a caducar al cumplir sus 10 años de uso”.

“Para solventar el problema la Dirección General no había tomado la medida de sustituirlos sino que había decidido hacer una prueba de seguridad a dos de estas piezas por Comandancia y con ello dar por asegurada su eficacia. Una medida que, a nuestro juicio, no garantizaba la seguridad de los guardias civiles, puesto que tan sólo se iban a comprobar unos pocos y los resultados considerábamos, y consideramos, no se podían extrapolar a toda la partida caducada”.

La referida asociación “se congratula de que al menos esta vez la Dirección General haya optado por rectificar para primar la seguridad de los guardias civiles y no permitir que se siguiese utilizando material caducado, una práctica habitual hasta ahora”.

Finalmente, recuerdan que a no todos los agentes disponen de defensas extensibles “que deberíamos tener como dotación individual, ni todos los guardias tienen una y la formación exigida para su utilización. Seguimos sin comprender cómo a estas alturas hay policías locales que ya tienen de dotación pistolas TASER y los guardias civiles, con muchas más competencias y atribuciones en materia de Seguridad Ciudadana no tienen acceso a ellas”. Se trata de instrumentos eléctricos para reducir a sospechosos sin tener que hacer uso de las armas de fuego real, con las conse udncias que ello conlleva.