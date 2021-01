Y el Ejército volvió a ser clave

Emergencias Comunidad de Madrid 112 en colaboración con la Unidad Militar de Emergencia (UME), Bomberos y Protección Civil liberó a lo largo de la noche del viernes a alrededor de mil conductores atrapados dentro de sus vehículos en carreteras de la región a causa de la borrasca Filomena. Pasadas las dos de la tarde de ayer, el otro medio millar de conductores atrapados fueron también rescatados, por lo que ya no queda ninguno en situación comprometida. En concreto, la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegó un total de 200 militares y 48 vehículos para colaborar en las labores. A primera hora de la mañana, los servicios de emergencias continuaban trabajando para liberar a más personas que permanecían atrapadas en carreteras de la Comunidad de Madrid, en alerta roja por nevadas.

Los puntos más conflictivos fueron el kilómetro 38 de la M-40, la M-607 a la altura de la localidad madrileña de Pinto, el kilómetro 10 de la M-607, la M-408 a su paso por Parla, la A-1 con la M-603 y la A-3 entre los kilómetros 6 y 8, informaron fuentes del 112. Las mismas fuentes recalcaron que no se había producido ningún accidente relevante ni habían tenido que atender a personas con patologías graves. El Ayuntamiento de Madrid trabajó en el rescate de los atrapados en la A-3, a los que llevó víveres, al tiempo que hablaron con hoteles de la zona para poder alojarles mientras no remita el temporal. «Pedimos a los conductores que tengan paciencia, vamos a llegar a todos, van a ser rescatados y puestos a salvo», señalaba el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo, que pidió a los madrileños que no salgan con sus vehículos privados a no ser que sea «imprescindible».

Por su parte, el Ministerio de Defensa confirmó que sigue «trayendo refuerzos desde León y Zaragoza» para colaborar en estas operaciones de rescate. En concreto, se solicitó su asistencia para tareas de apoyo de limpieza de calzada y salvamento de vehículos atrapados en diferentes puntos de carreteras de la región. Los equipos del Batallón de intervención de emergencias 5BIEM5 se sumaron al resto de compañeros que trabajan en la M50 entre la A6 y la A5. Desplegarán un total de 114 militares y 55 medios.

Los efectivos de la UME agradecieron la colaboración de los conductores atrapados a los que recomiendan «salidas con marchas largas –en segunda o tercera– siguiendo las rodadas de los vehículos quitanieves y manteniendo la distancia de seguridad». Según la UME, durante la madrugada los equipos desplegados han actuado en la carretera A4 desde el kilómetro 26 para liberar vehículos, «terminando esas labores por la mañana y en estos momentos se trabaja en el kilómetro 44».

Además, informaron de que en la A5 se trabaja entre las localidades de Móstoles y Alcorcón y destacó «el trabajo realizado en el kilómetro 30 de la M-40 a primera hora de la madrugada para que los vehículos pudieran avanzar».