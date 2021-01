Vox pide conocer los encuentros de Fernández Díaz y Francisco Martínez con Sáenz de Santamaría

El grupo parlamentario de Vox ha centrado, en su propuesta inicial de peticiones de comparecencia para la comisión del Congreso que va a investigar la “operación Kitchen” que sean los mandos policiales implicados en la trama los primeros que comparezcan empezando por el excomisario José Manuel Villarejo.

En el plan de trabajo que ha registrado el Grupo Parlamentario Vox reclaman también que acudan a la comisión el exmininstro del Interior Jorge Fernández Díaz, y ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. De momento son los dos únicos políticos que por ahora solicita el partido que lidera Abascal que comparezcan y se centran en los mandos policíales que presuntamente participaron en el operativo destinado a hacerse con pruebas que pudieran implicar a dirigentes del PP en tramas de corrupción. Además de a Villarejo, exige que comparezcan el ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino, así como al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño.

También incluye en su lista al inspector Andrés Gómez Gordo, quien fue jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. -La Fiscalía anticorrupción le acusa de haber captado como confidente a Sergio Ríos, el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas-.

También solicitan las explicaciones del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, quien estuvo destinado en la DAO a la órdenes de Pino y que, además de estar implicado en la ‘Kitchen’ habría participado en la elaboración de un informe falso contra el ahora vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias.

Vox también solicita que se cite a Marcelino Martín-Blas, que era jefe de la Unidad de Asuntos Internos y también está imputado por el espionaje al extesorero; a Bonifacio Díaz Sevillano, por entonces mano derecha de Pino, y a José Francisco González, imputado por ser el jefe del Área Especial de Seguimientos de la UCAO durante la vigilancia a Bárcenas.

En su escrito Vox propone que cada grupo tenga derecho a citar a un mínimo de once comparecientes y a que se le atiendan, como mínimo, nueve peticiones de documentación.

Y entre los primeros documentos que solicita figuran la agenda y los registros de visitas del ministro Jorge Fernández Díaz y de su secretario de Estado, Francisco Martínez, y de manera particular solicitan la relación de encuentros mantenida con la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y su entonces directora de gabinete, María González Pico. También piden toda la información relacionada que obre en el Ministerio del Interior sobre los hechos investigados y las diligencias previas de investigación sobre la “operación Kitchen”.